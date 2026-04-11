UTRKA S VREMENOM

Guardiola o Gvardiolu: Bolje je, ali nije još potpuno spreman...

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Pep Guardiola progovorio je o stanju dvojice hrvatskih reprezentativaca. Dok jedan može pomoći već sad, drugi još čeka zeleno svjetlo liječnika

Admiral

Pep Guardiola otkrio je zdravstveno stanje dvojice hrvatskih reprezentativaca u Manchester Cityju, Joška Gvardiola i Matea Kovačića, uoči nedjeljnog gostovanja kod Chelseaja u Premier ligi. Gvardiol je izvan pogona od siječnja kada je slomio kost desne noge, upravo u utakmici protiv Londonske momčadi. Guardiola je potvrdio da se branič oporavlja, ali da još nije spreman za povratak.

Premier League - Manchester City v Chelsea
Foto: Phil Noble/REUTERS

 - Bolje mu je, ali još uvijek nije blizu - rekao je španjolski trener.

Nije poznato kada će se Gvardiol točno vratiti u momčad. Lokalni mediji pišu da postoji mogućnost da zaigra u samoj završnici sezone, ali čvrstih prognoza još nema. Mediji također navode da bi Gvardiol mogao biti oprezan s povratkom kako bi potpuno zdrav dočekao Svjetsko prvenstvo koje se igra ovog ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

VIDEO Gvardiol trči na traci za astronaute! Evo koliko košta i što to znači za njegov povratak

Kovačić se, pak, vratio u momčad. Hrvatski veznjak je ove sezone propustio velik broj utakmica zbog udarca u gležanj, no u posljednjim kolima bio je među pričuvama. Guardiola je potvrdio da će Kovačić moći pomoći Cityju u završnim tjednima sezone. Hrvatska će na Svjetskom prvenstvu, koje se igra od 11. lipnja do 19. srpnja, grupnu fazu odigrati protiv Engleske, Paname i Gane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

