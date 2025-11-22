Gvardiol na meti Engleza nakon poraza Cityja: 'Na krivoj nozi...'

Nogometaši Manchester Cityja propustili su priliku približiti se vodećem Arsenalu na samo bod zaostatka. U ludoj utakmici 12. kola Premier lige "građani" su poraženi 2-1 na gostovanju kod Newcastlea, a cijelu utakmicu odigrao je i hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Bila je to večer puna promašaja, sudačkih kontroverzi i na kraju velikog slavlja za domaće navijače.

Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Luda utakmica puna promašaja

Iako je prvo poluvrijeme završilo bez golova, prilika je bilo na obje strane za barem četiri ili pet pogodaka. Newcastle je mogao povesti već nakon 27 sekundi kada je golman Cityja Gianluigi Donnarumma riskantno dodao loptu Philu Fodenu, no udarac Harveyja Barnesa talijanski je vratar uspio obraniti. Ubrzo je uzvratio i City. Jérémy Doku sjajno je proigrao Erlinga Haalanda, ali Norvežanin se spetljao i njegov pokušaj loba s gotovo 30 metara otišao je daleko od gola.

Domaćini su nastavili prijetiti, a najopasniji je bio njemački napadač Nick Woltemade. U 13. minuti njegov udarac glavom nakon ubačaja Tina Livramenta čudesno je obranio Donnarumma. Isti je igrač bio u prilici i desetak minuta kasnije, no Donnarumma je ponovno bio na visini zadatka i spasio svoju momčad.

Foto: Scott Heppell

"Građani" su se žalili na čak dva nedosuđena penala. Prvo je Fabian Schär srušio Fodena, no VAR se nije oglasio. Kasnije je lopta nakon udarca Dokua pogodila Malicka Thiawa u ruku, ali ni tu sudac nije pokazao na bijelu točku. Najveću šansu za City u prvom dijelu propustio je Foden, koji je nakon sjajne akcije s Rayanom Cherkijem pucao tik uz stativu.

Sedam minuta ludila i dva gola Barnesa

Nastavak je donio sličnu sliku, a onda je uslijedilo sedam minuta potpunog kaosa. Newcastle je poveo u 63. minuti. Nakon lošeg ispucavanja Nice O'Reillyja, lopta je došla do Brune Guimarãesa koji je odigrao lijepu akciju s Harveyjem Barnesom, a ovaj preciznim udarcem s ruba šesnaesterca pogađa za 1-0.

City je izjednačio samo pet minuta kasnije. Nakon gužve u kaznenom prostoru, lopta se odbila do Rubena Diasa koji je nekako uspijeva progurati kroz noge Schär i pored nemoćnog golmana Popea za 1-1.

No, slavlje gostiju trajalo je svega dvije minute. Nakon kornera, Guimarães je glavom pogodio prečku, a na odbijenu loptu natrčao je Barnes i iz blizine je zakucao u mrežu za konačnih 2-1. Uslijedila je duga VAR provjera zbog mogućeg zaleđa, no gol je na kraju priznat na erupciju oduševljenja St. James' Parka.

Foto: Lee Smith

Kako je odigrao Gvardiol?

Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu na poziciji stopera uz Rubena Diasa, a engleski mediji imali su podijeljena mišljenja o njegovoj izvedbi.

City Xtra dao mu je ocjenu 7/10, navodeći kako se "hrabro bacao u duele", ali i da je "mogao biti svjesniji u nekim trenucima" te da su ga "napadači Newcastlea često hvatali na krivoj nozi". Slično je pisao i Express, koji mu je dao šesticu uz komentar da je "imao trenutke smirenosti, ali se mučio kako je Woltemade sve više dominirao utakmicom".

Nešto kritičniji bio je Goal.com, koji ga je ocijenio s 5/10, ističući da se "mučio obuzdati brojne prodore Newcastlea". Portal FotMob dao mu je ocjenu 6,4, uz statistički podatak da je "dobio samo tri od sedam duela u teškoj borbi s Nickom Woltemadeom cijele večeri".

Guardiola: Igrali smo dobro, ali nismo zabili

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola nakon utakmice je bio razočaran, ali miran.

- Općenito smo igrali jako dobro. Stvarali smo prilike, ali ih nismo uspjeli realizirati. Newcastle je fizički izuzetno jaka momčad i znali smo da će biti teško - rekao je Guardiola, koji se ponovno osvrnuo na nedosuđeni penal nad Fodenom u prvom poluvremenu.

Ovim porazom City je pao na treće mjesto Premier lige. Priliku da mu pobjegne propustio je i Arsenal, a na drugo mjesto probio se Chelsea. Za "građane" i Gvardiola slijedi Liga prvaka i dvoboj protiv Bayer Leverkusena, a zatim prvenstveni ogled s Leeds Unitedom.