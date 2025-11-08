Obavijesti

IMA SAMO RIJEČI HVALE

Gvardiol o Cityjevom golmanu: Puno je lakše kada imate Gigija

Piše Issa Kralj,
Foto: Phil Noble

Ginaluigi Donnarumma ovog ljeta je došao u redove engleskog velikana, a pridobio je poštovanje novih suigrača. Gvardiol je za engleske medije otkrio čime ga je Talijan najviše oduševio

Talijanski golman Ginaluigi Donnarumma (26) u Manchester City stigao je na kraju ljetnog prijelaznog roka iz Paris Saint Germana, prije svega nekoliko mjeseci, ali njegova predstava oduševljava suigrače. Među njima je i hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol koji napominje kako je City postao čvršća obrambena momčad nakon dolaska Talijana, pišu engleski mediji. 

Donnarumma je u City došao za 30 milijuna eura kao zamjena za Endersona, a Gvardiol je naglasio da se osjeća sigurno dok je Donnarumma na golu. 

UEFA Champions League - Manchester City v Borussia Dortmund
Foto: Jason Cairnduff

- Puno je lakše, da. Manchester City je uvijek imao stvarno dobre golmane, a on je također jedan od njih. Prilagodio se stvarno brzo i mislim da je to stvarno važna stvar jer znam koliko mi je trebalo da se prilagodim ligi i svim natjecanjima kad sam se pridružio Man Cityju - otkrio je Gvardiol. 

Dodao je kako igrači komuniciraju više nego prije, što je izrazito važno. 

- Nije samo do njega, do svih je u momčadi, i mislim da možemo biti još bolji. Dobra stvar koju vidim je da se borimo jedni za druge, radimo jedni za druge, komuniciramo čak i više nego prije, a također je, puno je lakše kad imate golmana poput Gigija. Stvarno je dobar s loptom i posebno sa svojom visinom, ne boji se izaći s crte. Važan je za nas - naglasio je. 

UEFA Champions League - Manchester City v Borussia Dortmund
Foto: Phil Noble

Hrvatskom reprezentativcu sviđa se Donnarummino raspravljanje sa sucima, a Talijan je u 11 nastupa dobio čak tri žuta kartona. 

- Možete vidjeti svaki put, svađa se sa sucima i dobije karton gotovo svaku utakmicu. Ali to je ono što nam treba i, jer za mene kao braniča, kad vidite da vas netko s gola gura, podržava 90 minuta, onda ja mogu gurati one ispred sebe - rekao je Gvardiol. 

