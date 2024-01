Gvardiol o suigračima iz Cityja: 'Zezaju me da sam Kovin otac, a jedan ne odgovara na poruke'

Nevjerojatno. Sve što se događalo... Puno sam puta spominjao da me netko probudio ujutro i rekao mi gdje ću završiti, što ćemo napraviti na SP-u, fenomenalno. Mnogo puta sa čuo da sam napravio puno toga s 21 godinom, ali mislim da imam još puno toga za napraviti, započeo je Joško Gvardiol (22) u intervjuu za Arenu Sport.

Hrvatski reprezentativni stoper prošlog je ljeta za 92 milijuna eura stigao u Manchester City iz redova RB Leipziga, a velika je to bila promjena za mladog igrača.

- Od dolaska u klub vidi se velika razlika. ne samo što se tiče lige, nego kao što klub funkcionira. Cijeli stožer, suigrači. U procesu sam privikavanja još, želim što više toga naučiti, ali nekad je potrebno vrijeme. Mnogo je tu zahtjeva od trenera, a nadam se da ćemo sezonu odraditi što bolje pa da će mi biti sve lakše i lakše. Vidi se razlika, koliko god sam gledao te igrače, igrao protiv njih, ali tek kad dođeš ovdje vidiš koja je to razlika. Trebam upijati, raditi na sebi da danas-sutra budem kompletan igrač - rekao je Joško.

Pod Pepom Guardiolom sve je drugačije, a opisao je kako izgleda jedan dan na treningu.

- Trening je ujutro, dolazak do 9.30 i do tad se mora odraditi doručak, a ja nastojim biti tu oko 15 do 9 da sam oko 9 gotov s doručkom pa odem do fizioterapeuta ako je što potrebno. Nakon toga svatko ima slobodno vrijeme za odraditi što mu je potrebno u teretani pa izlazimo na teren, ovisi o tjednu. Ako se igra vikend vikend je intenzivnije, ako ima više utakmica je lakše. Poslije teretana ako se dobro osjećam, onda zajednički ručak i idemo kući

Manchester City u trenutku pisanja teksta zaostaje pet bodova za vodećim Liverpoolom i ima utakmicu manje, ali i dalje drže pobjednički gard.

- To je mentalitet ekipe i zašto jesmo, odnosno jesu pobjednici. Bit će loših trenutaka kao i u životu, a najvažnije je da se tada držimo skupa i ne upiremo prstima jedni u druge. Tu je stožer i trener, nije im lako, ali podrška su. Guardiola traži druga rješenja ako zaredamo loše rezultate, onda je očito da mora mijenjati - objasnio je Joško pa se osvrnuo na Pepa:

- Nastoji dati slobodan dan, ne toliko radi mene, već radi suigrača koji imaju malu djecu i supruge. Same riječi hvale izvan terena, a na terenu uvijek traži najbolje, a kad si najbolji on jednostavno nije zadovoljan i teži nečemu višem - a zatim se osvrnuo i na težinu Premiershipa:

'Moram se priviknuti na poziciji, kretnje su drugačije'

- Svi klubovi su jaki. Sjećam se gostovanja u Lutonu kad smo izvukli u drugom poluvremenu kao i Everton. Uvijek moraš biti na visokom nivou. Trenutačno Liverpool vodi, a govorio sam da će nam oni stvarati probleme iako na početku nisu bili pri vrhu. Žao mi je što nisam igrao kod kuće, ali nadam se da će biti prostora za utakmicu na Anfieldu

Španjolski ga strateg koristi na poziciji lijevog beka te se Joško na te stvari mora priviknuti jer je stigao iz kluba gdje je prvenstveno bio stoper.

- Nalazim se u ligi gdje su svi napadači kvalitetni, brzi, jaki, inteligentni. Ono što mi je teško kao beku je zatvarati leđa cijelo vrijeme jer se postavljam kao stoper pa bih rekao Miguel Almiron jer cijelo vrijeme napadaju preko krila. Bilo je teško to pratiti, ali nekako sam odradio posao - objasnio je obrambeni igrač 'građana' pa se osvrnuo na poziciju:

- Nije mi toliko nepoznata pozicija, ali problem je što sam dvije godine proveo kao stoper u Leipzigu. Kretnje stopera i beka nisu nimalo slične, bek mora imati snagu ponavljanja gore dolje, a stoper je fokusiran na napadača kojeg čuva. Znao sam da će mi trebati vremena da uđem u ritam pozicije, drago mi je da sam se prisjetio starih dana iz Dinama.

I dalje se čuje suigračima iz Dinama te prati sve što se događa u domaćoj nogometnoj ligi.

- Dogodio se poraz od Lokomotive (0-3), žao mi je jer sam bio igrač Dinama. Znam kakvi su igrači tamo, s mnogo sam igrao, a trenutačno su u nekoj krizi. Nadam se da će to proći, sezona je duga.

U klubu se najviše druži sa sunarodnjakom Mateom Kovačićem (29).

- Naši smo, normalno da ćemo se držati skupa. Bacaju se neke fore da sam mu otac pošto izgledam starije od njega. Mnogo mi je pomogao jer u Leipzigu nisam imao nikoga od suigrača takvog, morao sam kroz sve sam. Mnogo mi je olakšao prilagodbu, drag mi je srcu. Nismo se toliko družili u reprezentaciji, a sad mu pokušavam ne biti naporan jer ima obitelj

A kakva je atmosfera u svlačionici?

- To je ekipa koju ne bih zamislio da su tako simpatični i smiješni. Od dolaska u svlačionicu do odlaska je osmijeh na licima. Kad dođu lošiji dani, a okružen si takvim suigračima, sve je jednostavnije u životu. Haaland? Naravno da nije toliko šaljiv ko Mateus, ja i drugi dečki, ali ima svoje minute - objasnio je Gvardiol pa zaključio o grupnom chatu 'građana':

- Tko ne odgovara u grupu? Rico Lewis. Vjerujem da smo mu postali naporni. Ne znam da sam ikad vidio da je poslao poruku u taj chat. Nema Pepa ha, ha