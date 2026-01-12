Gvardiol operiran nakon teške ozljede! Sad počinje utrka za SP

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) u ponedjeljak je podvrgnut operaciji nakon što je slomio cjevanicu u utakmici za Manchester City. Gvardiol je operiran u Londonu, i to kod najboljeg engleskog kirurga koji je ranije operirao i Matea Kovačića.

Zbog toga se, tvrdi isti izvor, operacija odgodila s prošlog na ovaj tjedan. Gvardiol se navodno osjeća jako dobro nakon operativnog zahvata, a pred njime je višemjesečni oporavak.

Podsjetimo, Gvardiol je prema prvotnim prognozama upitan za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi, ali učinit će sve kako bi bio s ''vatrenima'' na Mundijalu.

Hrvatski branič vratio se u Manchester nakon operacije. Klupski liječnici pratit će njegov oporavak, iako je Hrvatski nogometni savez spreman ponuditi da Gvardiol dio rehabilitacije odradi u Lijepoj našoj, iako je teško da će City pristati na to s obzirom na to da mu ništa ne nedostaje na Otoku.