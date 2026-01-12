Obavijesti

Sport

Komentari 0
OBAVLJEN ZAHVAT

Gvardiol operiran nakon teške ozljede! Sad počinje utrka za SP

Piše Hrvoje Tironi, Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Gvardiol operiran nakon teške ozljede! Sad počinje utrka za SP
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Joško Gvardiol operiran je u Londonu nakon loma cjevanice! Osjeća se dobro, ali čeka ga dug oporavak. Hoće li stići na Mundijal? Vatreni i City prate svaki korak oporavka hrvatskog braniča

Admiral

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) u ponedjeljak je podvrgnut operaciji nakon što je slomio cjevanicu u utakmici za Manchester City. Gvardiol je operiran u Londonu, i to kod najboljeg engleskog kirurga koji je ranije operirao i Matea Kovačića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol 00:39
Joško Gvardiol | Video: 24sata Video

Zbog toga se, tvrdi isti izvor, operacija odgodila s prošlog na ovaj tjedan. Gvardiol se navodno osjeća jako dobro nakon operativnog zahvata, a pred njime je višemjesečni oporavak.

EKSKLUZIVNO Legendarni liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj ozljedi: Nije dobro, nekoliko je problema
Legendarni liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj ozljedi: Nije dobro, nekoliko je problema

Podsjetimo, Gvardiol je prema prvotnim prognozama upitan za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi, ali učinit će sve kako bi bio s ''vatrenima'' na Mundijalu.

Josko Gvardiol file photo
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Hrvatski branič vratio se u Manchester nakon operacije. Klupski liječnici pratit će njegov oporavak, iako je Hrvatski nogometni savez spreman ponuditi da Gvardiol dio rehabilitacije odradi u Lijepoj našoj, iako je teško da će City pristati na to s obzirom na to da mu ništa ne nedostaje na Otoku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Španjolac iz Hajduka otišao u drugoligaša, šef će mu biti legenda Barcelone
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Španjolac iz Hajduka otišao u drugoligaša, šef će mu biti legenda Barcelone

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak
OBRANILI NASLOV

Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak

Raphinha je zabio dva gola za Barcelonu, jedan je dodao Lewandowski, dok su za Madriđane zabili Vinicius i Gonzalo. Barceloni je ovo 16. trofej Superkupa u povijesti i najuspješniji su u Španjolskoj po tome
FOTO Vinicius je imao hat-trick i prije nego što je sezona počela
TAKO ŽIVI ZVIJEZDA REALA

FOTO Vinicius je imao hat-trick i prije nego što je sezona počela

Kad Vinícius Júnior odmara, to je daleko od mirnog. Zabavljao se s poznatim latino influencericama dok mu novi ugovor s Realom visi u zraku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026