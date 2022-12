Gvardiol u Dalmaciji, ipak ništa od vola: Ne stignemo ga vrtiti

Joškov otac Tihomir rođen je u Novigradu pokraj Zadra, a u tom mjestu hrvatska zvijezda je provela djetinjstvo u kući djeda Zvone i bake Milke. Novigrad je prisvojio Gvardiola juniora kao svog sina pa su mu za srijedu pripremili doček za pamćenje.

Očekuje se na stotine ljudi i fešta do dugo u noć, no nažalost, neće se vrtjeti vol. Organizatori su za ovu prigodu planirali okrenuti vola od 400 kilograma u Joškovu čast i slast svih prisutnih, ali na kraju je sve propalo jer je hrvatski stoper tek u srijedu ujutro potvrdio kako sigurno dolazi. No, naći će se neka alternativa. Bitno je da grlo nije suho.

Foto: LEE SMITH

- Vola nema. Tek je jutros rekao da dolazi milijardu posto pa ne stignu vrtjeti te životinje, očekuje se puno ljudi, pa neće dati automobilima prema centru. Puštat ćemo samo novinare - rekao je Tonći Anzulović, jedan od organizatora.

Gvardiol bi trebao ispred općinske zgrade doći oko 17 sati te se s brončanom medaljom oko vrata obratiti prisutnima. Pa će se fešta nastaviti do dugo u noć. Ni ne sumnjamo kako će biti veliki broj onih koji će htjeti dotaknuti medalju i fotografirati se s Joškom. A to njemu nikad nije bio problem.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U nedjelju, nakon veličanstvenog dočeka u Zagrebu, imao je i jedan privatni ispred obiteljskog doma u Kerestincu. Svakome je stisnuo ruku i zahvalio se na podršci. Ne zaboravlja Joško ni na svoje korijene. Posjetio je OŠ Josip Račić na Srednjacima koju je pohađao te iznenadio učenike i bivše učitelje. Sjajan nogomet pred kojim je velika budućnost, a još veći čovjek.

Jakić u Runoviću

Veznjak Frankfurta Kristijan Jakić broncu će proslaviti sa sumještanima u Runoviću u okolici Imotskog. Općina je najavila njegov doček u petak od 16.30 na središnjem trgu, a reprezentativac bi trebao doći oko 17 sati.

