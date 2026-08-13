Gvardiolov i Kovačićev suigrač radi šokantan potez i odlazi?!

Kada je nizozemski veznjak Tijjani Reijnders (28) prošlog ljeta stigao u Manchester City iz Milana za 55 milijuna eura, očekivanja su bila golema. Navijači su ga vidjeli kao potencijalnog nasljednika Kevina De Bruynea, a on se pridružio hrvatskom dvojcu Mateu Kovačiću i Jošku Gvardiolu u svlačionici tadašnjih engleskih prvaka.

Samo godinu dana kasnije, priča je drastično drugačija. Nakon turbulentne debitantske sezone i odlaska legendarnog trenera Pepa Guardiole, Reijnders se nalazi na izlaznim vratima Etihada, a za njegov potpis bore se klubovi od Engleske do Saudijske Arabije. Pitanje njegove budućnosti ostaje potpuno otvoreno.

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Reijndersova karijera u Cityju započela je obećavajuće. Uklopio se u momčad, a nakon Svjetskog klupskog prvenstva uhvatio je sjajnu golgetersku formu. U jednom je mjesecu zabio četiri od svojih pet prvenstvenih golova, pokazujući zašto ga je Guardiola doveo. Ukupno je u sezoni zabilježio solidne brojke, 50 nastupa u svim natjecanjima, sedam golova i osam asistencija. Unatoč tome, kako je sezona odmicala, njegova je minutaža postajala sve manja.

Prekretnica se dogodila u veljači. Od tog trenutka, Reijnders je postao sporedni glumac u Guardiolinim planovima. U posljednjih 15 prvenstvenih utakmica, započeo je samo dvije, od kojih je jedna bila nakon što je City već matematički predao naslov prvaka Arsenalu.

U čak devet od tih susreta nije ni ulazio u igru. Guardiola je u srcu veznog reda preferirao provjerene snage poput Rodrija i Bernarda Silve, a ispred Nizozemca u rotaciji se našao i Nico González. Pad s pozicije startera na status rezervnog igrača bio je brz i neočekivan.

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Iako razočaran manjkom prilika, Reijnders je s velikim poštovanjem govorio o treneru pod kojim je radio samo jednu sezonu. Odlazak Pepa Guardiole s klupe Cityja nakon desetljeća dominacije iznenadio je nogometni svijet, a Nizozemac je u intervjuu za nizozemski list De Telegraaf otkrio što je legendarni Katalonac rekao igračima u svlačionici.

​- Njegov je izbor. Rekao nam je da više nema energije razočarati dečke kada nisu u momčadi ili ne igraju. Nakon deset godina, dosta je. I ja to razumijem - ispričao je Reijnders, nazvavši Guardiolu "vrlo intenzivnim trenerom i nogometnim genijem".

Odlaskom Guardiole i Bernarda Silve, te uz neizvjesnu budućnost Rodrija kojeg se povezuje s Barcelonom, činilo se da bi za Reijndersa mogla svanuti nova prilika. Međutim, dolazak novog trenera Enza Maresce, bivšeg Guardiolinog pomoćnika, nije donio željeni preokret. Dapače, prema medijskim napisima, 28-godišnji veznjak nije u Marescinim dugoročnim planovima, što je dodatno pojačalo glasine o transferu.

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Interes za Reijndersa ne manjka. Prvo se spominjao povratak u Serie A, gdje je ostavio dubok trag igrajući za Milan. Juventus i njegov bivši klub Milan navodno su pratili situaciju, no bivši financijski savjetnik Cityja, Stefan Borson, upozorio je da su talijanski klubovi "škrti" i da bi vjerojatno ponudili samo posudbu s opcijom otkupa, što Cityju ne bi jamčilo povrat uloženog novca.

Potom se u utrku uključio Nottingham Forest, koji je prošle sezone jedva osigurao ostanak u Premier ligi. Pokazali su ozbiljan interes i bili spremni ponuditi čak 64 milijuna eura, čime bi City ostvario i blagi profit na igraču kojeg su platili 55 milijuna. U tom bi poslu profitirao i Milan, koji ima klauzulu o postotku od sljedeće prodaje. Interes su pokazivali i Arsenal, Newcastle te Atlético Madrid, no čini se da je najkonkretnija ponuda stigla s potpuno neočekivane adrese.

Prema posljednjim informacijama, saudijski prvoligaš Al-Qadsiah nalazi se u naprednim pregovorima s Manchester Cityjem. Na stolu je ponuda vrijedna 60 milijuna eura, a navodi se da su klubovi vrlo blizu dogovora. Ipak, ključna karika koja nedostaje je pristanak samog igrača.

🚨🇸🇦 Understand Al Qadsiah are in advanced talks with Manchester City to sign Tijjani Reijnders!



Club to club agreement close around 60M fee but green light still needed from Dutch midfielder.



Nottingham Forest remain keen, all depends on Reijnders’ decision. pic.twitter.com/icmQOb0ate — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026