Odlaskom Guardiole i Bernarda Silve, te uz neizvjesnu budućnost Rodrija kojeg se povezuje s Barcelonom, činilo se da bi za Reijndersa mogla svanuti nova prilika. Međutim, novi trener nije donio željeni preokret...
Gvardiolov i Kovačićev suigrač radi šokantan potez i odlazi?!
Kada je nizozemski veznjak Tijjani Reijnders (28) prošlog ljeta stigao u Manchester City iz Milana za 55 milijuna eura, očekivanja su bila golema. Navijači su ga vidjeli kao potencijalnog nasljednika Kevina De Bruynea, a on se pridružio hrvatskom dvojcu Mateu Kovačiću i Jošku Gvardiolu u svlačionici tadašnjih engleskih prvaka.
Samo godinu dana kasnije, priča je drastično drugačija. Nakon turbulentne debitantske sezone i odlaska legendarnog trenera Pepa Guardiole, Reijnders se nalazi na izlaznim vratima Etihada, a za njegov potpis bore se klubovi od Engleske do Saudijske Arabije. Pitanje njegove budućnosti ostaje potpuno otvoreno.
Reijndersova karijera u Cityju započela je obećavajuće. Uklopio se u momčad, a nakon Svjetskog klupskog prvenstva uhvatio je sjajnu golgetersku formu. U jednom je mjesecu zabio četiri od svojih pet prvenstvenih golova, pokazujući zašto ga je Guardiola doveo. Ukupno je u sezoni zabilježio solidne brojke, 50 nastupa u svim natjecanjima, sedam golova i osam asistencija. Unatoč tome, kako je sezona odmicala, njegova je minutaža postajala sve manja.
Prekretnica se dogodila u veljači. Od tog trenutka, Reijnders je postao sporedni glumac u Guardiolinim planovima. U posljednjih 15 prvenstvenih utakmica, započeo je samo dvije, od kojih je jedna bila nakon što je City već matematički predao naslov prvaka Arsenalu.
U čak devet od tih susreta nije ni ulazio u igru. Guardiola je u srcu veznog reda preferirao provjerene snage poput Rodrija i Bernarda Silve, a ispred Nizozemca u rotaciji se našao i Nico González. Pad s pozicije startera na status rezervnog igrača bio je brz i neočekivan.
Iako razočaran manjkom prilika, Reijnders je s velikim poštovanjem govorio o treneru pod kojim je radio samo jednu sezonu. Odlazak Pepa Guardiole s klupe Cityja nakon desetljeća dominacije iznenadio je nogometni svijet, a Nizozemac je u intervjuu za nizozemski list De Telegraaf otkrio što je legendarni Katalonac rekao igračima u svlačionici.
- Njegov je izbor. Rekao nam je da više nema energije razočarati dečke kada nisu u momčadi ili ne igraju. Nakon deset godina, dosta je. I ja to razumijem - ispričao je Reijnders, nazvavši Guardiolu "vrlo intenzivnim trenerom i nogometnim genijem".
Odlaskom Guardiole i Bernarda Silve, te uz neizvjesnu budućnost Rodrija kojeg se povezuje s Barcelonom, činilo se da bi za Reijndersa mogla svanuti nova prilika. Međutim, dolazak novog trenera Enza Maresce, bivšeg Guardiolinog pomoćnika, nije donio željeni preokret. Dapače, prema medijskim napisima, 28-godišnji veznjak nije u Marescinim dugoročnim planovima, što je dodatno pojačalo glasine o transferu.
Interes za Reijndersa ne manjka. Prvo se spominjao povratak u Serie A, gdje je ostavio dubok trag igrajući za Milan. Juventus i njegov bivši klub Milan navodno su pratili situaciju, no bivši financijski savjetnik Cityja, Stefan Borson, upozorio je da su talijanski klubovi "škrti" i da bi vjerojatno ponudili samo posudbu s opcijom otkupa, što Cityju ne bi jamčilo povrat uloženog novca.
Potom se u utrku uključio Nottingham Forest, koji je prošle sezone jedva osigurao ostanak u Premier ligi. Pokazali su ozbiljan interes i bili spremni ponuditi čak 64 milijuna eura, čime bi City ostvario i blagi profit na igraču kojeg su platili 55 milijuna. U tom bi poslu profitirao i Milan, koji ima klauzulu o postotku od sljedeće prodaje. Interes su pokazivali i Arsenal, Newcastle te Atlético Madrid, no čini se da je najkonkretnija ponuda stigla s potpuno neočekivane adrese.
Prema posljednjim informacijama, saudijski prvoligaš Al-Qadsiah nalazi se u naprednim pregovorima s Manchester Cityjem. Na stolu je ponuda vrijedna 60 milijuna eura, a navodi se da su klubovi vrlo blizu dogovora. Ipak, ključna karika koja nedostaje je pristanak samog igrača.
🚨🇸🇦 Understand Al Qadsiah are in advanced talks with Manchester City to sign Tijjani Reijnders!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026
Club to club agreement close around 60M fee but green light still needed from Dutch midfielder.
Nottingham Forest remain keen, all depends on Reijnders’ decision. pic.twitter.com/icmQOb0ate
(*uz korištenje AI-ja)
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