Ukidanje drugih momčadi strašno je naštetilo HNL-u. Hajduk je za Mlačića mogao dobiti i više, govori Šišić, menadžer Gvardiolu, Krovinoviću...
Gvardiolov menadžer analizira prijelazni rok u HNL-u: Slaven Belupo je najveći dobitnik
Ovog tjedna završio je zimski prijelazni rok u HNL-u. Od prodanih igrača naši klubovi zaradili su 20-ak milijuna eura, a potrošili su između milijun i pol i dva milijuna eura. Najveći izlazni transfer bio je onaj Adriana Jagušića iz Slaven Belupa u grčki Panathinaikos za 5,2 milijuna eura (uz bonuse i postotak od budućeg transfera).
