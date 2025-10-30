Gvardiolov suigrač angažirao je odvjetnike nakon bolesnih laži koje su kružile o njegovoj djeci

Engleska nogometna zvijezda i ključni igrač Manchester Cityja, 25-godišnji Phil Foden, našao se usred brutalne i duboko osobne online kampanje dezinformacija. Zajedno sa svojom zaručnicom Rebeccom Cooke, prisiljen je poduzeti odlučne pravne korake protiv bolesnih laži koje su se proširile društvenim mrežama.

Te laži, koje su lažno tvrdile da je jedno od njihove troje djece preminulo, a drugo oboljelo od raka, predstavljaju šokantan primjer zlouporabe moderne tehnologije.

Lažne vijesti preplavile internet

Sve je započelo kao zlonamjerna glasina, no ubrzo se, potpomognuto umjetnom inteligencijom, pretvorilo u pravu noćnu moru za obitelj Foden. Koristeći AI alate, internetski trolovi stvorili su i proširili uznemirujuće lažne priče. Prve objave pojavile su se na Facebooku, s bešćutnom tvrdnjom da je Fodenov najstariji, šestogodišnji sin Ronnie preminuo.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Ubrzo nakon toga, profil pod nazivom "Man City Fan Lover" objavio je izmišljenu "ispovijest" u kojoj nogometaš navodno priznaje da se "bori s koncentracijom na nogomet" jer njegova četverogodišnja kći True boluje od raka. Kako bi laži bile što uvjerljivije, objave su bile popraćene slikama generiranim umjetnom inteligencijom koje su prikazivale shrvane Fodena i Rebeccu kako zajedno plaču.

Zbog ogromnog broja objava, ime Phila Fodena postalo je jedna od najtraženijih tema na društvenim mrežama, a mnogi su obožavatelji, ne znajući da je riječ o gnusnoj prevari, obitelji slali poruke sućuti i podrške.

Obitelj reagirala: Ovo je bolesno i uznemirujuće

Suočena s lavinom lažnih vijesti i poruka zabrinutih pratitelja, Fodenova partnerica Rebecca Cooke, s kojom ima i najmlađeg sina Phila Jnr., oglasila se na svom Instagram profilu kako bi stala na kraj glasinama. Njezina je poruka bila oštra, direktna i emotivna.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

- Svjesni smo stranica i profila koji šire ove priče. One su potpuno lažne i vrlo uznemirujuće. Ne razumijem kako ljudi mogu izmišljati takve stvari o bilo kome, a pogotovo o djeci. To je bolesno - napisala je Cooke

Zahvalila je svima na brizi i potvrdila da je obitelj, unatoč svemu, dobro.

- Hvala Bogu, svi smo apsolutno dobro. Činimo sve što možemo da ih zaustavimo", dodala je, uputivši jasan poziv svojim pratiteljima...

Foto: Phil Noble/REUTERS

- Molim vas, prijavite sve stranice i objave koje dijelite ovaj lažni sadržaj.

Prema pisanju britanskih medija, Foden je angažirao "vojsku pravnih stručnjaka" s jednim ciljem: ukloniti lažni sadržaj sa svih internetskih platformi i zaštititi svoju obitelj. Pravni tim usko surađuje s Fodenovim menadžmentom kako bi se identificirali i uklonili sporni postovi i slike. Očekuje se i podrška kluba, Manchester Cityja, u rješavanju ove neugodne situacije.