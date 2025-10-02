Gvardiolova asistencija zadivila Engleze: 'Nitko u Monacu nije očekivao takvo dodavanje...'

Manchester City u drugom kolu Lige prvaka odigrao je 2-2 protiv Monaca u Francuskoj. "Građani" su veći dio utakmice igrali bolje, stvarali prilike, dvaput pogodili okvir gola, ali su ostali bez pobjede u 90. minuti kada je Eric Dier zabio iz penala i postavio konačni rezultat.

Utakmicu je obilježio Erling Haaland koji je zabio dva gola za City, a kod prvoga mu je asistirao hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Pep Guardiola ponovno mu je promijenio ulogu pa je Gvardiol susret započeo kao lijevi stoper u formaciji s tri braniča. Iako je igrao na poziciji stopera, hrvatski nogometaš često se kretao visoko u protivničkoj polovici, a u 15. minuti sjajno je prebacio obranu Monaca i asistirao norveškom napadaču.

Ipak, ponovno su se pokazale obrambene slabosti “građana”, a nakon susreta Haaland, iako je zabio dva gola, nije skrivao nezadovoljstvo.

- Bijesan sam, mislim da bi svi trebali biti. Ovo nije dovoljno dobro. Trenutačno ne razmišljam previše o osobnim postignućima. Kao što sam rekao, bijesan sam - rekao je za BBC nakon utakmice.

Foto: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS

Ni engleski mediji nisu bili blagonakloni prema Cityju. Daily Mail je napisao:

“Pep Guardiola ponovno je previše kombinirao i to mu se obilo o glavu.”

The Sun je kao ključni trenutak izdvojio izlazak Rodrija iz igre nakon kojega je City izgubio prevlast u sredini terena:

“Dok se činilo da Manchester City lagano stiže do pobjede u Monte Carlu, trener je neposredno prije kraja utakmice izvadio veznog igrača Rodrija kako bi ga odmorio, a to se pokazalo kao velika pogreška.”

Hrvatski reprezentativac ipak je dobio pozitivne ocjene za nastup.

“Izbacio je vrhunsko dodavanje koje nitko u Monacu nije očekivao i tako namjestio Haalandov prvi pogodak. U obrani je izgledao prilično sigurno, a u suparničkom kaznenom prostoru izveo je nekoliko atraktivnih poteza dok je City tražio kasni pobjednički gol”, piše Goal, koji je njegovu izvedbu kroz 90 minuta ocijenio s 7/10.

Bolje od Gvardiola ocijenjen je dvostruki strijelac Haaland te asistent za drugi gol Nico O'Reilly.