Obavijesti

Sport

Komentari 9
DOBIO VISOKU OCJENU

Gvardiolova asistencija zadivila Engleze: 'Nitko u Monacu nije očekivao takvo dodavanje...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Gvardiolova asistencija zadivila Engleze: 'Nitko u Monacu nije očekivao takvo dodavanje...'
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Bijesan sam, mislim da bi svi trebali biti. Ovo nije dovoljno dobro. Trenutačno ne razmišljam previše o osobnim postignućima. Kao što sam rekao, bijesan sam, kazao je nakon utakmice Haaland

Manchester City u drugom kolu Lige prvaka odigrao je 2-2 protiv Monaca u Francuskoj. "Građani" su veći dio utakmice igrali bolje, stvarali prilike, dvaput pogodili okvir gola, ali su ostali bez pobjede u 90. minuti kada je Eric Dier zabio iz penala i postavio konačni rezultat.

Utakmicu je obilježio Erling Haaland koji je zabio dva gola za City, a kod prvoga mu je asistirao hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Pep Guardiola ponovno mu je promijenio ulogu pa je Gvardiol susret započeo kao lijevi stoper u formaciji s tri braniča. Iako je igrao na poziciji stopera, hrvatski nogometaš često se kretao visoko u protivničkoj polovici, a u 15. minuti sjajno je prebacio obranu Monaca i asistirao norveškom napadaču.

OSTALI BEZ POBJEDE VIDEO Tudorov igrač zabio sjajan gol škaricama, Juve je kiksao. 'Imamo i mi slabosti'
VIDEO Tudorov igrač zabio sjajan gol škaricama, Juve je kiksao. 'Imamo i mi slabosti'

Ipak, ponovno su se pokazale obrambene slabosti “građana”, a nakon susreta Haaland, iako je zabio dva gola, nije skrivao nezadovoljstvo.

- Bijesan sam, mislim da bi svi trebali biti. Ovo nije dovoljno dobro. Trenutačno ne razmišljam previše o osobnim postignućima. Kao što sam rekao, bijesan sam - rekao je za BBC nakon utakmice.

UEFA Champions League - AS Monaco v Manchester City
Foto: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS

Ni engleski mediji nisu bili blagonakloni prema Cityju. Daily Mail je napisao:

“Pep Guardiola ponovno je previše kombinirao i to mu se obilo o glavu.”

The Sun je kao ključni trenutak izdvojio izlazak Rodrija iz igre nakon kojega je City izgubio prevlast u sredini terena:

“Dok se činilo da Manchester City lagano stiže do pobjede u Monte Carlu, trener je neposredno prije kraja utakmice izvadio veznog igrača Rodrija kako bi ga odmorio, a to se pokazalo kao velika pogreška.”

ARSENAL SIGURAN Gvardiol i Manchester City ostali bez pobjede u 90. minuti...
Gvardiol i Manchester City ostali bez pobjede u 90. minuti...

Hrvatski reprezentativac ipak je dobio pozitivne ocjene za nastup.

“Izbacio je vrhunsko dodavanje koje nitko u Monacu nije očekivao i tako namjestio Haalandov prvi pogodak. U obrani je izgledao prilično sigurno, a u suparničkom kaznenom prostoru izveo je nekoliko atraktivnih poteza dok je City tražio kasni pobjednički gol”, piše Goal, koji je njegovu izvedbu kroz 90 minuta ocijenio s 7/10.

Bolje od Gvardiola ocijenjen je dvostruki strijelac Haaland te asistent za drugi gol Nico O'Reilly.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
FOTO Ovo je nova voditeljica Lige prvaka. Nema osobnu. Ni vozačku, putovnicu, rodni list...
TURSKA LJEPOTICA

FOTO Ovo je nova voditeljica Lige prvaka. Nema osobnu. Ni vozačku, putovnicu, rodni list...

Nogometni svijet šokiran: glamurozna voditeljica Lige prvaka Eysan Aksoy zapravo je AI kreacija! Tisuće obožavatelja se zaljubljuju u digitalni avatar i troše pravo bogatstvo na njezin "18+" sadržaj
Dinamo ostao bez stupa obrane za Maccabi! Kovačević otkrio koji bi ga igrači mogli zamijeniti
VELIKI UDARAC

Dinamo ostao bez stupa obrane za Maccabi! Kovačević otkrio koji bi ga igrači mogli zamijeniti

Moramo putovati prije i nakon utakmice, to me malo zabrinjava, ali ne vidim problem. Nadam se da to neće negativno utjecati na našu igru. Brzo dolaze utakmice, imamo manjih problema u kadru, kaže Kovačević

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025