Gvardiolovog bivšeg suigrača su namamili milijuni u Saudijsku Arabiju: 'Ne mogu to poreći'

Bivši suigrač Joška Gvardiola i Matea Kovačića u Manchester Cityju napravio je šokantan potez nakon samo jedne sezone u Engleskoj. Sad je, na okupljanju s nizozemskom reprezentacijom, priznao zašto je napravio transfer na Arapski poluotok.

Nizozemski veznjak Tijjani Reijnders (28) stigao je na Etihad s velikim očekivanjima, ali se tamo zadržao svega godinu dana. Odigrao je pedeset utakmica u svim natjecanjima, zabio sedam golova i osvojio FA kup, no nikako nije uspijevao zacementirati mjesto u udarnoj postavi Pepa Guardiole. Bio je nezadovoljan svojom taktičkom ulogom jer je preferirao poziciju dinamičnog veznjaka, takozvane osmice, dok su ga u engleskom prvaku sve više gurali na ofenzivniju poziciju desetke.

Nakon samo jedne sezone, iznenađujuće je spakirao kofere i prihvatio ponudu saudijskog kluba Al Qadsiah. Iako su za njega bili zainteresirani europski velikani poput Juventusa i Atletico Madrida, Saudijci su jedini mogli ispuniti goleme financijske zahtjeve engleskog kluba. Građani su za njega dobili više od šezdeset milijuna eura, dok je Reijnders potpisao lukrativan ugovor na četiri godine vrijedan nevjerojatnih sto milijuna eura.

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Ono što je mnoge iznenadilo nije sam transfer u Saudijsku Arabiju, jer su tim putem posljednjih godina otišle brojne zvijezde, već činjenica da je igrač u najboljim godinama, s tek dvadeset osam na leđima, odlučio napustiti elitni europski nogomet. Reijnders je po dolasku na okupljanje reprezentacije uoči dvoboja u Ligi nacija medijima potpuno otvoreno i bez oklijevanja objasnio svoje razloge.

​- Uvijek možete glumiti moralista, ali mislim da bi svatko rekao da na takvu ponudu. Jesam li otišao zbog novca? Ne mogu to poreći. Odabrao sam sigurnost - iskreno je priznao Nizozemac.

Nizozemac se nije nimalo trudio sakriti prave motive, naglasivši kako ga je vodila isključivo želja za osiguravanjem dugoročne egzistencije za svoju obitelj.

​- Nakon što završim karijeru ne želim više morati raditi. Naravno da ne bih morao raditi ni poslije ugovora u Manchester Cityju, ali ovaj prelazak omogućuje mi da osiguram budućnost sljedećih generacija moje obitelji. Ako ova odluka znači da će i moji unuci moći udobno živjeti, zašto to ne bih učinio? Govorimo o novcu koji je gotovo nemoguće odbiti - poručio je.

Mnogi su mu oštro prigovorili da će prelazak u objektivno slabiju ligu naštetiti njegovoj klupskoj karijeri i statusu u nacionalnoj vrsti, ali Reijnders se s tim nimalo ne slaže. Prije donošenja konačne odluke dugo je razgovarao s trenerom svog novog kluba Brendanom Rodgersom.

Bivši strateg Liverpoola uvjerio ga je da odlazak na Arapski poluotok ne mora nužno značiti kraj karijere na najvišoj razini te da se poslije nekoliko sezona nesmetano može vratiti na europsku nogometnu scenu. Sam igrač danas tvrdi kako je nogomet u saudijskoj ligi iznimno podcijenjen.

​- Nije da tamo mogu igrati sa šezdeset posto snage svaku utakmicu. S obzirom na sva ta brojna velika imena, saudijsku ligu cijenim znatno više od nizozemske lige. Ako ljudi žele suditi o tamošnjem nogometu, moraju ga prvo pogledati pa tek onda komentirati -

Da mu ovaj neočekivani potez nije ozbiljno narušio reprezentativni status najbolje potvrđuje novi poziv izbornika. Novi trener nacionalne vrste i proslavljena legenda Barcelone Xavi javno ga je podržao. Izbornik je na konferenciji za medije jasno naglasio kako redovito prati utakmice svog igrača i u transferu ne vidi nikakav problem sve dok Reijnders na terenu pruža dovoljno dobre partije. Zasad je vrlo uspješan u novom radnom okruženju, već je zabio tri gola u prvih pet službenih nastupa, a njegova se momčad trenutno nalazi u samom vrhu tamošnje prvenstvene ljestvice s ozbiljnim namjerama za daljnji napredak.