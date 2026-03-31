Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: DRAMA PLAYOFFA

Gyokeres odveo Švedsku na SP, Turska je slomila srca Kosovara

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Gyokeres odveo Švedsku na SP, Turska je slomila srca Kosovara
Foto: Kacper Pempel

Švedska i Turska idu na SP! Šveđani dramatično nadigrali Poljsku s 3-2, dok je Turska minimalno slavila protiv Kosova 1-0. Obje reprezentacije osigurale plasman u zadnjim minutama

Nogometaši Švedske i Turske izborili su plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku pobijedivši Poljsku, odnosno Kosovo u finalnim utakmicama dodatnih Europskih kvalifikacija.

Švedska je u Solni dvaput vodila, ali Poljaci su dvaput uspjeli eliminirati zaostatak. Anthony Elanga je u 19. minuti donio početnu prednost Šveđanima, a u 33. minuti je izjednačio Nicola Zalewski. Pred kraj prvog dijela, u 44. minuti, Gustaf Lagerbielke je ponovno doveo Švedsku u vodstvo. Karol Šwiderski je u 55. minuti još jednom vratio Poljsku u igru za plasman na Svjetsko prvenstvo.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Sweden v Poland
Foto: Kacper Pempel

No, u završnici dvoboja su Šveđani napravili pritisak na gostujuću obranu i pretvorili ga u pobjedu u 88. minuti. Prvo je udarac Lucasa Bergvalla obranio gostujući vratara Grabara. Lopta se odbila do Besforta Zenelija koji je pogodio vratnicu. No, opet je na odbijenoj lopti bio igrač u žutom dresu, a to je bio Victor Gyoekeres, kojem nije bilo teško s nekoliko metara poslati loptu u mrežu.

Pobjednički gol Švedske pogledajte OVDJE.

Švedska će tako po 13. put igrati na Svjetskom prvenstvu, a prvi put od četvrtfinalnog poraza 2018. u Rusiji i pridružuje se skupini F u kojoj su Nizozemska, Japan i Tunis. Za razliku od Šveđana, reprezentacija Turske će tek treći put biti na završnom turniru, a prvi put od 2002. kad su Turci na SP-u u Japanu i Južnoj Koreji osvojili brončanu medalju.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Kosovo v Turkey
Foto: Valdrin Xhemaj

Za svoj treći plasman na Mundijal pobijedili su reprezentaciju Kosova na gostovanju u Prištini s minimalnih 1-0. Tursku je na Svjetsko prvenstvo odveo Kerem Akturkoglu golom u 53. minuti. Kosovo je tako i u trećem pokušaju ostalo bez plasmana na najveće nogometno natjecanje. Turci idu u skupini D s domaćinima Amerikancima, Paragvajem i Australijom.

Pobjednički gol Turske pogledajte OVDJE.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
BiH - Italija 1-1 (4-1): 'Take me to America'! 'Zmajevi' idu na SP!
ČUDO U ZENICI

BiH - Italija 1-1 (4-1): 'Take me to America'! 'Zmajevi' idu na SP!

Čudo, čudo u Zenici! Bosna i Hercegovina ide na Svjetsko prvenstvo nakon velike drame i boljeg izvođenja jedanaesteraca! Sve su zabili 'zmajevi', Talijani dva promašili i treći put za redom propuštaju SP
U-21 Hrvatska - Turska 3-0: Ludi susret u Osijeku! Gosti idu kući s tri isključenja i tri gola u mreži
NA OPUS ARENI

U-21 Hrvatska - Turska 3-0: Ludi susret u Osijeku! Gosti idu kući s tri isključenja i tri gola u mreži

U-21 HRVATSKA - TURSKA. 'Vatreni' su odlično krenuli u utakmicu i zabili gol u četvrtoj minuti dodatka prvog dijela. Vodstvo je povećao Jagušić, a pobjedu potvrdio Mlačić u zadnjem napadu na susretu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026