Haaland i Foden potopili Palace, Gvardiol je sačuvao čistu mrežu

Foto: David Klein

Manchester City srušio Crystal Palace 3-0! Haaland zabio dva, Foden jedan, dok je Gvardiol briljirao u obrani. City pritišće Arsenal u borbi za naslov

Nogometaši Manchester Cityja nastavili su pohod prema vrhu Premier lige uvjerljivom pobjedom 3-0 na gostovanju kod Crystal Palacea. Iako konačni rezultat sugerira laku utakmicu, momčad Pepa Guardiole morala se dobro pomučiti za bodove na Selhurst Parku, a Joško Gvardiol odigrao je cijeli susret u srcu obrane "građana".

Utakmica je mogla otići u potpuno drugačijem smjeru da su domaći igrači bili malo precizniji. Crystal Palace je bio opasniji u ranoj fazi, a najbolju priliku propustio je Yeremy Pino u 17. minuti kada je nakon sjajne lopte Adama Whartona pogodio prečku. Nesreća za Palace nastavila se i u drugom poluvremenu, kada je u 49. minuti sam Wharton snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio stativu.

Dok su se domaćini ispromašivali, Manchester City je svoje prilike iskoristio. Četiri minute prije odlaska na odmor, Matheus Nunes je precizno centrirao, a Erling Haaland je nebeskim skokom glavom zabio za vodstvo 1-0. Pitanje pobjednika riješeno je u 68. minuti. Phil Foden je primio loptu na dvadesetak metara od gola, a onda preciznim i prizemnim udarcem pogodio sami kut za udvostručenje prednosti. Bio je to potez koji je slomio otpor domaće momčadi.

Premier League - Crystal Palace v Manchester City
Foto: Peter Cziborra

Konačni rezultat postavio je Erling Haaland u 89. minuti iz penala. Prethodno je rezervist Savinho pobjegao obrani Palacea, zaobišao golmana Deana Hendersona koji ga je srušio, a sudac je bez razmišljanja pokazao na bijelu točku. Norvežanin je bio siguran realizator za svoj drugi gol na utakmici.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je svih 90 minuta na poziciji središnjeg braniča uz Rubena Diasa. Iako Palace nije uspio zabiti, imali su 16 udaraca prema golu, što pokazuje da je obrana Cityja imala posla. Gvardiol je bio siguran u duelima i dobro je čitao igru, a u 81. minuti je glavom očistio opasan ubačaj pred svojim golom. Cijela zadnja linija "građana" pokazala je požrtvovnost, bacajući se u blokove i čuvajući svoju mrežu netaknutom.

Ovom pobjedom, četvrtom uzastopnom u ligi, City je stigao na samo dva boda zaostatka za vodećim Arsenalom i nastavio vršiti pritisak u uzbudljivoj utrci za naslov prvaka.

