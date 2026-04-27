Haaland je idući: Evo kako Beljo stoji u utrci za Zlatnu kopačku

Dinamo je pobijedio Varaždin s 2-1 i tako i matematički potvrdio 26. naslov prvaka Hrvatske. Među strijelcima je, sedmu utakmicu zaredom, bio i prvi topnik lige, Dion Drena Beljo (24). Napadač Dinama stigao je do 29 prvenstvenih golova, čime se izjednačio s učinkom Goran Vlaović iz sezone 1993./94., dok je ispred njega ostao još samo legendarni Eduardo da Silva s 34 gola iz sezone 2006./07.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:53 Dinamo-Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Beljo je u fantastičnoj seriji od sedam utakmica zabio čak 15 golova, hat-trickove je upisao protiv Slavena, Lokomotive i Vukovara, i potpuno se uključio u borbu za europsku Zlatnu kopačku.

U cijeloj Europi više je golova u jednoj ligi ove sezone zabio samo Harry Kane, koji je za Bayern postigao 33 u Bundesligi. Ipak, Beljo nije drugi u poretku za Zlatnu kopačku zbog sustava bodovanja.

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Naime, golovi u jačim ligama nose više bodova, Kane za svaki gol dobiva dva boda i trenutačno je na 66. Beljo, s druge strane, za gol u HNL-u dobiva 1,5 bod, pa za svojih 29 golova ima ukupno 43,5 bodova. Ispred njega su tako još Kylian Mbappé i Erling Haaland, koji imaju po 48 bodova (24 gola).

Sličan “problem” s koeficijentom imaju i Ayase Ueda, koji je za Feyenoord zabio 25 golova, kao i Luis Suárez, najbolji strijelac portugalske lige s 24 pogotka u dresu Sportinga.