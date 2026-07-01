Haaland nakon pobjede: 'Ovo će zauvijek izmijeniti Norvešku'

Norveška je s 2-1 pobijedila Obalu Bjelokosti i osigurala osminu finala Svjetskog prvenstva! Antonio Nusa je fenomenalnim golom doveo "vikinge" u vodstvo, zatim je Amad Diallo nakon duplog pasa lijepo prošao i zavukao za 1-1, a onda je na scenu došao Erling Haaland. Odlično je Oscar Bobb uposlio Berga, a on povratnom našao Haalanda. On je mirno pospremio za pobjedu i okršaj s Brazilom (5. srpnja, 22 sata).

Nakon utakmice izjave je dao strijelac pobjedničkog gola.

- Ovo je ludilo. Dvadeset osam godina je prošlo (od posljednjeg plasmana Norveške u osminu finala). Ogromno je, ludo je. Sjajno je vidjeti da to toliko znači cijeloj Norveškoj. Mislim da će ovo zauvijek promijeniti Norvešku. Osjećam neku vrstu jedinstva. Dirljivo je to vidjeti. Igrati protiv Brazila u osmini finala je potpuno ludo, tako da jednostavno moramo biti sretni i reći da je ovo putovanje, jednostavno je potpuno ludo - rekao je Haaland.

Pred novinare je stao i izbornik Obale Bjelokosti, Emerse Fae.

- Teško je izgubiti u posljednjih nekoliko minuta. Borili smo se od prve do posljednje minute i stoga je teško o tome pričati. Moramo pustiti da se stvari malo smire. Mnogo smo naučili, mnogim igračima je to bilo prvo Svjetsko prvenstvo i možda im je nedostajalo zrelosti - rekao je.