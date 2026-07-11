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ROONEY 'U NIŠTA'

Haaland odgovorio engleskoj ikoni: 'Ajde, primi se veslanja'

Piše Jakov Drobnjak,
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Haaland odgovorio engleskoj ikoni: 'Ajde, primi se veslanja'
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
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Haaland bocnuo Rooneya zbog obećanja: “Budi čovjek i veslaj!” Engleska i Norveška u Miamiju dižu temperaturu prije četvrtfinala

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Veliki europski dvoboj očekuje nas na Svjetskom prvenstvu u četvrtfinalu. Engleska protiv Norveške u Miamiju od 23 sata donijet će novog putnika u polufinale, a napetosti su već krenule. Tako je Erling Haaland odgovorio na pokušaj šale engleske ikone, Waynea Rooneya, te mu poručio da bude čovjek i ispuni obećanje.

Naime, Rooney je uoči susreta Brazila i Norveške rekao da će otići na rijeku Mersey i veslati. Englez je bio jako uvjeren da će Brazilci srušiti Norvešku, a onda si "skočio u usta". Haaland mu je pravedno odgovorio.

- Veselim se vidjeti Waynea, dečka Wayneyja. Wayne Rooney je rekao da će veslati ako dođemo do četvrtfinala. Zato, Wayne Rooney, očekujem da kreneš na veslanje - rekao mu je Norvežanin.

Rooney se u studiju BBC-a prisjetio oklade pa se malo "posuo pepelom".

- Neću to više ponoviti. Znači, ja, Meeks (Micah Richards) i Harty (Joe Hart), svi smo unutra, zar ne? Samo pokušavamo dogovoriti da to odradimo na rijeci Hudson u New Yorku. Jesam li ja to rekao? Hm, da, ja sam čovjek od riječi. Micah je pristao to napraviti sa mnom i Gabby (Logan). Mi smo tim. Pristali su. Odveslat ću to bez problema. Možda će morati biti rijeka Hudson, ako BBC to može organizirati. Ali napravit ću to - rekao je Englez.

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