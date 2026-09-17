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Haaland potrošio 120.000 € na knjigu pa dobio čudnu nagradu: Nikad nisam volio čitati...

Piše HINA,
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Haaland potrošio 120.000 € na knjigu pa dobio čudnu nagradu: Nikad nisam volio čitati...
Foto: Jason Cairnduff
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Živjeli pisci, učitelji, učenici, škole i knjige. Svi oni zajedno čine važan timski rad, kratko se na nagradi zahvalio norveški napadač

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Norveška nogometna zvijezda Erling Haaland primio je nagradu "Prijatelj godine" koju dodjeljuje Norveško knjižničarsko udruženje, objavila je poljska novinska agencija Pap.

Najbolji norveški nogometaš i 26-godišnji napadač Manchester Cityja nije prisustvovao samoj svečanosti pa su u njegovo ime nagradu primile 12-godišnja sestra Norah i dvije godine starija sestra Sofie.

- Živjeli pisci, učitelji, učenici, škole i knjige. Svi oni zajedno čine važan timski rad - poslao je Haaland u poruci za ovu priliku.

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Tijekom ove godine Haaland je kupio najskuplju knjigu u norveškoj povijesti, izdvojio je 120.000 eura ili 1.3 milijun norveških kruna, za prvo tiskano norveško izdanje Kraljevskih saga, djelo islandskog pisca, povjesničara, pjesnika i kroničara Snorrija Sturlusona.

Haaland je djetinjstvo proveo u Bryneu gdje se i počeo baviti nogometom, a nedavno je donirao i knjižnicu u tom gradu. Pod njegovim je pokroviteljstvom organizirano i natjecanje u čitanju osnovnih škola u pokrajini Rogaland, a pobjednički razred će biti pozvan na jednu reprezentativnu utakmicu u Oslo. Pritom će Haaland pokriti sve financijske troškove vezane uz prijevoz, smještaj i boravak na utakmici.

- Imam jaku poveznicu s Bryneom i kupnja spomenute knjige samo je moj poklon svemu. Nikada nisam pretjerano volio čitati i jako mi je žao zbog toga. Sada shvaćam koliko je to važno u mladoj dobi kada se rađaju snovi - izjavio je norveški nogometni as.

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