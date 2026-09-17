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ENGLESKI NOGOMET

Već u osmini Liga kupa sraz velikana. Vušković čeka prolaz Gvardiola, Kovačića i društva

Piše HINA,
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Već u osmini Liga kupa sraz velikana. Vušković čeka prolaz Gvardiola, Kovačića i društva
Foto: Jason Cairnduff
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Derbi utakmica te faze natjecanja bit će dvoboj na Anfieldu između nogometaša Liverpoola i Chelseaja

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Održan je ždrijeb osmine finala ovosezonskog engleskog Liga kupa, a derbi utakmica te faze natjecanja bit će dvoboj na Anfieldu između nogometaša Liverpoola i Chelseaja.

U šesnaestini finala veliku je pobjedu ostvario Brighton, sastav u kojem od prvog dana ove sezone odlično igra hrvatski reprezentativac Luka Vušković. Premda je Manchester United na svom Old Traffordu vodio 2-0, na kraju je Brighton slavio s 3-2. Vušković je upisao asistenciju, kod drugog pogotka.

Carabao Cup - Third Round - Manchester United v Brighton & Hove Albion
Foto: Jason Cairnduff

Brighton će vrlo vjerojatno ponovno putovati u Manchester jer će u osmini finala gostovati kod pobjednika posljednjeg dvoboja šesnaestine finala u kojem se sastaju Manchester City i Norwich.

Arsenal, aktualni prvak Premier lige, gostovat će kod četvrtoligaša Fleetwood Towna.

Liga kup, osmina finala:

Fleetwood Town - Arsenal

Manchester City ili Norwich - Brighton

Everton - Newcastle

Sunderland - Brentford

Liverpool - Chelsea

Bradford - Peterborough

Fulham - Crystal Palace

Bournemouth - Aston Villa

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