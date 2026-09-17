Derbi utakmica te faze natjecanja bit će dvoboj na Anfieldu između nogometaša Liverpoola i Chelseaja
Već u osmini Liga kupa sraz velikana. Vušković čeka prolaz Gvardiola, Kovačića i društva
Održan je ždrijeb osmine finala ovosezonskog engleskog Liga kupa, a derbi utakmica te faze natjecanja bit će dvoboj na Anfieldu između nogometaša Liverpoola i Chelseaja.
U šesnaestini finala veliku je pobjedu ostvario Brighton, sastav u kojem od prvog dana ove sezone odlično igra hrvatski reprezentativac Luka Vušković. Premda je Manchester United na svom Old Traffordu vodio 2-0, na kraju je Brighton slavio s 3-2. Vušković je upisao asistenciju, kod drugog pogotka.
Brighton će vrlo vjerojatno ponovno putovati u Manchester jer će u osmini finala gostovati kod pobjednika posljednjeg dvoboja šesnaestine finala u kojem se sastaju Manchester City i Norwich.
Arsenal, aktualni prvak Premier lige, gostovat će kod četvrtoligaša Fleetwood Towna.
Liga kup, osmina finala:
Fleetwood Town - Arsenal
Manchester City ili Norwich - Brighton
Everton - Newcastle
Sunderland - Brentford
Liverpool - Chelsea
Bradford - Peterborough
Fulham - Crystal Palace
Bournemouth - Aston Villa
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