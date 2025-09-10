Haaland srušio rekord star 48 godina, pet golova za desetku! 'Nitko nikad ovo neće dostići...'

Norveška nogometna reprezentacija napravila je ogroman korak prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo 2026. U Oslu je deklasirala Moldaviju s nevjerojatnih 11-1, a utakmicu je obilježila izvedba za anale, pet golova čudesnog Erlinga Haalanda, koji je još jednom dokazao zašto ga smatraju jednim od najboljih napadača današnjice.

Od prve minute bilo je jasno da se Moldaviji na stadionu Ullevaal sprema katastrofa. Domaćini, predvođeni Ståleom Solbakkenom, krenuli su silovito, a obrana gostiju, postavljena u formaciju sa šestoricom igrača, raspala se već nakon pet minuta. Tada je Martin Ødegaard sjajno proigrao Haalanda, a ovaj nesebično poslužio Felixa Myhrea za laganih 1-0.

Bio je to samo početak kanonade. U 10. minuti Myhre je uzvratio asistencijom, a Haaland je zabio 44. gol u 45. nastupu za reprezentaciju. Igra se pretvorila u potpunu dominaciju Norveške, a Haaland je do poluvremena kompletirao hat-trick. Prvo je u 35. minuti preciznim niskim udarcem svladao vratara Cristiana Avrama, da bi samo nekoliko trenutaka kasnije postigao pravo remek-djelo, zaobišao je golmana i majstorskim lobom poslao loptu u mrežu za 4-0. Do odmora je i Ødegaard uspio zabiti za ogromnih 5-0.

U drugom poluvremenu nastavilo se u istom ritmu. Haaland je u 52. minuti glavom zabio četvrti, a u 81. minuti i peti gol, postavši tako vodeći strijelac kvalifikacija s devet golova, tri više od prvog pratitelja Andreja Kramarića. Povijesnu večer upotpunio je i Thelo Aasgaard, koji je ušao s klupe u 63. minuti i do kraja zabio čak četiri gola. Jedini gol za Moldaviju bio je autogol Lea Østigårda, što znači da su svi golovi na utakmici djelo norveških nogometaša.

"Nestvarno": Norveški mediji slave svog heroja

Očekivano, norveški mediji pali su u trans nakon predstave svog superstara. Ugledni portal Nettavisen dodijelio je Haalandu čistu desetku, opisavši ga riječima: "Čovjek. Na. Misiji. Ullevaal i Norveška nikada nisu vidjeli boljeg igrača." U svojoj analizi su zaključili: "Ovo su brojke koje nitko drugi nikada neće dostići."

Statistika Erlinga Haalanda

Foto: Sofascore za 24sata

Slično je reagirao i Dagbladet, koji je također ocijenio Haalanda s 10/10 uz komentar: "Luda utakmica! Hat-trick prije poluvremena, uništio je goste iz Moldavije. Zatim je dodao još dva. Wow, wow, wow!" Kapetan Martin Ødegaard, koji je i sam odigrao briljantnu utakmicu sa sedam asistencija u dosadašnjem tijeku kvalifikacija, proglasio je suigrača "najvećim norveškim sportašem".

Rušenje rekorda i ispisivanje povijesti

S pet novih golova, Haaland je stigao do nevjerojatne brojke od 48 golova u samo 45 nastupa za Norvešku. Time je prešao čarobnu granicu od prosječno više od jednog gola po utakmici, što je statistika rezervirana samo za najveće legende ovog sporta. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo ima učinak od 14 golova i dvije asistencije u 11 utakmica.

Ovo je treći put u seniorskoj karijeri da je Haaland zabio pet golova na jednoj utakmici. Prethodno je to uspio u dresu Manchester Cityja protiv RB Leipziga u Ligi prvaka i protiv Luton Towna u FA Cupu. Time je izjednačio i 48 godina star rekord u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, zadnji igrač koji je zabio pet golova bio je Austrijanac Hans Krankl protiv Malte davne 1977.

Dok su mediji i navijači bili u euforiji, sam Haaland je reagirao u svom stilu. Umjesto velikih izjava, nakon utakmice je na društvenim mrežama objavio fotografiju uz kratak i ironičan komentar: "Nije loše".

Ova izvedba samo je nastavak Haalandove dominacije u 2025. Njegova forma u klubu također je impresivna; nakon što je sezonu 2024/25. završio s 22 gola u Premier ligi, novu je otvorio s tri gola u prve tri utakmice.

Zahvaljujući Haalandu i sjajnoj generaciji igrača, Norveška je na vrhu svoje kvalifikacijske skupine s maksimalnih 15 bodova i gol-razlikom od +21. San o plasmanu na prvo Svjetsko prvenstvo od 1998. sada je bliži nego ikad, a s ovakvim golgeterom u momčadi, norveški navijači imaju svako pravo na optimizam. Italija Gennara Gattusa se, s druge strane, nalazi pred nemogućom misijom i sve se više miri s činjenicom da će preko Mundijala moći samo preko dodatnih kvalifikacija.