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Haaland tuži aviokompaniju. Razlog je prilično očit i bizaran!

Piše Luka Tunjić,
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Haaland tuži aviokompaniju. Razlog je prilično očit i bizaran!
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Foto: instagram
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Haaland je na Svjetskom prvenstvu zabio sedam golova i odveo Norvešku do četvrtfinala, a nakon Mundijala ošišao je prepoznatljivi rep

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Jedan od najboljih nogometaša današnjice, norveški reprezentativac Erling Haaland (26), pokrenuo je tužbu protiv norveške aviokompanije koja je iskoristila njegov prepoznatljivi rep na kosi kako bi promovirala svoj brend.  Podsjetimo, Haaland je promijenio imidž rije početka sezone. Godinama je bio uočljiv zbog svoje duge kose, koju je za vrijeme utakmica imao u repu. 

To je pokušala iskoristiti norveška aviokompanija Airline Norwegian Air Shuttle ASA, koja je tijekom Svjetskom prvenstva objavila fotografiju zrakoplova uz montažu Haalandove kose koja je prekrivala dio aviona. Očito se napadaču nije svidjela njihova fora, kao ni činjenica kako su ga iskoristili za promociju brenda. 

Foto: instagram

Haaland je tužio norvešku zrakoplovnu kompaniju Norwegian zbog kršenja norveškog Zakona o marketingu. Kako piše norveški VG, suci i odvjetnici obiju strana sastat će se 9. listopada, prije početka glavne rasprave.

U Norwegianu tvrde da ne razumiju zašto su završili na sudu.

- Teško nam je razumjeti zašto smo tuženi. Kao i gotovo svi u Norveškoj, tijekom ljeta navijali smo za reprezentaciju. Činili smo to kroz nekoliko spontanih objava, potaknuti trendovima na društvenim mrežama. Šteta je što je takva podrška dočekana tužbom. Ipak, nadamo se razumnom dijalogu kako bismo i ubuduće mogli zajedno podržavati naše sportske junake – poručila je glasnogovornica kompanije Catharina Solli.

UEFA Nations League - Group A4 - Wales v Norway
Foto: Peter Cziborra

Haalandov odvjetnik Thomas Hagen predmet spora vidi drukčije.

- U ovom je slučaju riječ o tome da je Norwegian tijekom Svjetskog prvenstva nezakonito iskoristio Haalandova prepoznatljiva obilježja kako bi prodavao zrakoplovne karte - rekao je Hagen.

Haaland je na Svjetskom prvenstvu zabio sedam golova i odveo Norvešku do četvrtfinala. Bio je to prvi nastup Norveške na Mundijalu u ovom stoljeću, a put joj je zaustavila Engleska.

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