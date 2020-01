Habazin velika u porazu: Nema isprika! Teško je, ali još stojim

Ako ste razočarani, nije bila moja noć. Imali smo plan, nisam ga napravila kako smo željeli. Bio je to težak meč, mogu samo čestitati Claressi Shields i to je to. Vratit ću se, rekla je Ivana Habazin (30) nakon poraza od Claresse Shields (24).

Titule su bile na stolu, sve je bilo spremno za veliki iskorak naše boksačice, no, valja biti iskren i reći da bi to bilo možda i veće čudo od pobjede Andyja Ruiza (30) protiv Anthonyja Joshue (30). Ivana je u prvoj rundi još nekako parirala odličnoj Amerikanki, ali kasnije je to bila jednosmjerna ulica.

- Bilo je teško, ali ne toliko teško. Još sam ovdje, još stojim. Moram joj čestitati za udarac u jetru jer mislim da ni ona nije primijetila da me pogodila, bio je to prvi udarac, ali nakon drugog udarca znala sam da moram uzeti pauzu jer sam mislila kako mogu prekinuti borbu, a to nisam željela. Dala sam sve od sebe, mozak je želio, ali tijelo nije dalo. No, isprika nema - jasna je Habazin.

Foto: RTL

Pobjeda Shields ni u jednom trenutku nije bila upitna, ali razlog za to nije razorna snaga njezinih udaraca. No, bilo kako bilo, ne pobjeđuju samo najjači udarači, a Ivana je u ovom meču prikupila veliko iskustvo, ali i napokon malo veću, ali zasluženu, novčanu svotu.

- Nema snagu, ali ima konstantu udaranja i zato pobjeđuje. Od svih borkinja s kojima sam se borila, najjača udaračica je bila Cecilia Braekhus (38). Od ovog meča naučila sam puno, ali prvo idem na spavanje, onda ću razmišljati o ostalim stvarima.

Meč se prvotno trebao održati u listopadu, ali zbog napada Claressinog brata na Ivaninog trenera Alija Bashira, isti je bio odgođen. Takvi nenadani događaji poremete misli sportaša, ali s tim se morala nositi.

- Nije bilo lako, posebno jer sam morala mijenjati trenera i trening kamp. No, kao što sam rekla, nema isprika, bila je bolja. Mogu samo željeti da moja zadnja borba nije bila u prosincu prošle godine, da sam imala neke borbe između jer sam u 2017. imala tri borbe, a onda malo stala, a to iskustvo iz ringa vam je prijeko potrebno. Sigurna sam da bi borba bila drukčija da nisam toliko pauzirala, ali nema isprika, izgubila sam.

Foto: RTL

Američki novinari su za kraj željeli saznati je li i za Ivanu Claressa 'najbolja ikad' kao za njih i koji je razlog njezina uspjeha.

- Mislim da je njezin sklop u glavi drži dobrom. Da, trenutno je dobra, ali ako pogledamo nekog poput Anne Wolf, ma ona bi ju prebila. Konstantno udara i to je njezina prednost - zaključila je Habazin.