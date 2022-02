Dan nakon proslave 111. rođendana kluba, hajdučku obitelj zatekla je tužna vijest, jutros je nakon kratke i teške bolesti u 69. godini života u Splitu preminuo Hajdukov bivši nogometaš i trener Željko Mijač – Cico.

Mijač je rođen u Splitu, 13. siječnja 1954. godine, nogometnu karijeru započeo je u mlađim uzrastima Hajduka, bio je dio momčadi koja je prozvana "zlatnom generacijom". Osvojio je naslov prvaka Jugoslavije s juniorima u sezonama 1969./70., i 1970./71., te Kup Jugoslavije u sezonama 1969./70., 1970./71. te 1971./72. Bio je i dio momčadi koja je osvojila juniorsko republičko prvenstvo Hrvatske 1969., 1970., i 1971., te kup Hrvatske 1969., 1970, i 1971.

Nastupao je i za mlađe dobne skupine Hrvatske nogometne reprezentacije, dok je za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije odigrao osam utakmica. Nastupajući za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije nastupio je na Europskim prvenstvima do 19 godina 1971. u Čehoslovačkoj, te 1972. u Španjolskoj. Po završetku juniorskog staža sezonu 1972./72. provodi u Rijeci, da bi se u ljeto 1973. vratio u Hajduk gdje ostaje do 1976. godine.

Prvi službeni nastup za Hajduk upisao je u Kupu Jugoslavije 12. kolovoza 1973. godine u Splitu, kada je Hajduk slavio s 5:1., a Željko je postigao prvi gol. Inače, Mijač je za Hajduk odigrao 146 utakmica od čega 83 službene i postigao 40 golova. Kao nogometaš Hajduka osvojio je titulu prvaka Jugoslavije u sezonama 1973./74., i 1974./75., kao i Kup Jugoslavije u sezonama: 1973., 1974., te 1975./76.

Nakon odlaska iz Hajduka, od 1976. do 1981. Mijač ponovno igra za Rijeku s kojom osvaja Kup Jugoslavije 1978. i 1979., te Balkanski kup 1979., a potom odlazi u Francusku gdje od 1981. do 1982. igra za Toulona, od 1982. do 1983. za Avignon, a od 1983. do 1986. za Istres. Inozemnu karijeru završio je u Italiji gdje je od 1986. do 1987. igrao za Castel di Sangru. Po povratku kući jedno vrijeme igrao je za RNK Split i Kolektivac iz Postira.

Nakon završetka igračke karijere i Više trenerske škole započinje s radom u mlađim uzrastima Hajduka. U sezoni 1990./91. pomoćnik je Jošku Skoblaru u momčadi koja je osvojila zadnji Kup Jugoslavije pobjedom nad Crvenom Zvezdom u Beogradu, a 1992., pomoćnik je Stanku Poklepoviću s kojim Hajduk osvaja prvo prvenstvo samostalne Republike Hrvatske, potom i prvi Hrvatski superkup. U sezoni 1994./95., trenirao je Uskok iz Klisa koga uvodi u Prvu hrvatsku nogometnu ligu, od 1995. do 1999., pomoćnik je Tomislavu Iviću u Standardu iz Liegea, kojeg je i samostalno vodio 1999. godine.

Mijač od 2005. do 2007. pomoćnik je izbornika reprezentacije Bahreina, a 2010., godine vraća se u Hajduk gdje je trener druge momčadi. Iste 2010., do 2011., pomoćni je trener u Persepolisu iz Teherana, a zatim je od 2011. do 2013., pomoćni trener Rah-Ahana također iz Teherana. Godine 2015. pomoćni je trener Zadra, a iste godine pomoćnik je ponovno u Iranu u momčadi Saba Qom. Posljednja trenerska destinacija bila mu je u Baškoj Vodi gdje je bio prvi trener Uranije.

Odlaskom Željka Mijača napušta nas još jedan član zlatne generacije, čovjek koji je bio vrlo aktivan i u veteranima kluba, redovit na svim klupskim protokolarnim aktivnostima i redovit na svim utakmicama. Dragi naš Cico hvala Ti na svemu što si dao svom Hajduku, pozdravi nam u vječnosti Tvoje i naše iz zlatne generacije: Dragana, Juru, Mićuna, kao i ostale hajdukovce koji su nas napustili... - stoji u objavi na Hajdukovoj službenoj stranici.