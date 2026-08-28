HAJDUK - AJAX 'Kopljanici' na Poljudu nakon 31 godinu. Van Gaalov stroj zaustavio je 'bile'

Mnogim navijačima Hajduka probudi se nostalgija kada se sjete te čarobne 1995. kada su 'bili' dogurali do četvrtfinala Lige prvaka gdje ih je, pobjedom 3-0 u uzvratu nakon 0-0 u Splitu, zaustavio Ajax, legendarna generacija za koju su igrali Kluivert, Litmanen, Seedorf, Rijkaard, braća De Boer, Van der Sar, Edgar Davids, a koju je s klupe vodio čuveni Louis van Gaal. Naravno, takav stroj postao je europski prvak, ujedno i posljednji put u povijesti kluba.

Hajduk će nakon 16 godina posta od europskih skupina ponovno igrati protiv nizozemskih kopljanika u ligaškoj fazi Konferencijske lige, i to na Poljudu. Datum odigravanja utakmice bit će poznat do subote.

Hajduk je tada uspio parirati jednoj od najjačih momčadi prošlog stoljeća. Momčad Ivana Katalinića, koju su tada predvodili kapetan Igor Štimac, Nenad Pralija, Tomislav Erceg, Aljoša Asanović, Zoran Vulić... probila se do eliminacijske faze nakon što je bila druga u skupini, iza Benfice te ispred Steaue i Anderlechta.

U ožujku 2025. brojni članovi ove slavne generacije Hajduka došli su u kinoteku Zlatna vrata proslaviti 30 godina od najvećeg uspjeha hrvatskog klupskog nogometa, bili su tu i pripadnici kasnijih generacija koji su ostavili veliki trag na Poljudu.

- Da nije bilo mojih igrača, ne bi bilo ni ovoga danas. Igrači su prvi i najvažniji. Nismo bili ni svjesni gdje ćemo doći, ali vjerovao sam u sebe. Na kraju se vidi, da smo izvukli Milan, možda bismo i prošli dalje - kazao je Katalinić, a povratka u Hajduk prisjetio se Štimac.

- Splet okolnosti me vratio u Hajduk. Tada je Cadiz užasno poslovao, i u pravom trenutku se javio Rožić, iznio mi plan. Treba to staviti u kontekst vremena, kvalitetni igrači, ali i domoljubni naboj koji je gurao sve hrvatske sportaše. Nije bilo problema, nije bilo velikog ega. Mi stariji smo imali sreću, zatekli smo grupu jako talentiranih mladih igrača. Bili su silno talentirani. Dovoljno ih je bilo pogledati i znali su točno što treba napraviti.

Vedran Rožić bio je tada sportski direktor kluba i on je pokrenuo val povrataka igrača koji su ponikli u splitskom klubu.

- Bio je kontekst poseban. Stvaranje države, ratno vrijeme, promocija države kroz nogomet. Ali, kada smo osvojili prvenstvo vidjeli smo da nemamo kapacitet igrača za velike utakmice. Zorana sam uvjerio da dođe iz Züricha, pa smo zahvaljujući njegovom golu i bili prvaci. Išli smo kasnije od kluba do kluba i svi igrači su izrazili želju za povratkom. Tada je još bilo ratno vrijeme, ali je značaj sporta u međunarodnim odnosima bio od neizmjerne važnosti. Kada smo skupili sve te igrače, nije bilo ugodno, skupila se velika cifra. Mi nismo imali prihode za to pokriti. Uz pomoć posudbi smo to pokrili, bio je to veliki rizik, pa smo to uspjeli pokriti s prihodima Lige prvaka. Ali je kasnije teško bilo to izdržati.

Bila je to najuspješnija sezona u povijesti kluba. Osvojili su jedni dvostruku krunu, došli do četvrtfinala Lige prvaka, a na početku iste sezone slavili protiv Croatije u Superkupu.

Liga prvaka, 15. ožujka 1995. godine: Ajax - Hajduk 3-0 (0-0)

Ajax: Van der Sar, Reiziger, Blind, Rijkaard, F. de Boer, Seedorf, George, Kanu, R. de Boer, Litmanen, Overmars, Grim, Silooy, Bogarde, Kluivert, Wooter

Hajduk: Gabrić, Peršon, Praženica, Hibić, Štimac, Vuica, Jurčec, Pralija, Erceg, Asanović, Meštrović, Slavica, Vulić, Bilić, Jozinović, Rapaić

Tonći Gabrić

Sedam godina proveo je u Rijeci, PAOK-u i Pazinki, no tog se ljeta vratio na Poljud. Branio je odlično, došao i do reprezentacije.

Igor Štimac

Vratio se na Poljud nakon dvije sezone u Cadizu i bio ključni čovjek obrane. Već iduće sezone otišao je u Derby County.

Mirsad Hibić

U Hajduk je došao 1992. iz Zenice, a te je sezone bio sjajan. Zbog njega Andrijašević nije bio standardan.

Zoran Vulić

Bile su mu 34 godine, jedan od najiskusnijih. Kataliniću je bio važan jer je bio polivalentan, mogao igrati u obrani i veznom redu.

Darko Butorović

Desni bok bio je njegov, a gol Anderlechtu i danas vjerojatno pamti. Na Poljud je došao dvije godine prije iz Splita.

Karol Praženica

Hajduk je slovačkog reprezentativca doveo iz praške Slavije. Njegovo zaduženje bio je lijevi bok.

Nenad Pralija

Neumorni trkač bio je nezamjenjiv u Katalinićevoj koncepciji. I on je zabio u pobjedi protiv Anderlechta.

Aljoša Asanović

Uoči sezone vratio se nakon četiri godine u Francuskoj. Bio je prvo ime ove momčadi. Dirigirao igrom i zabio tri gola.

Milan Rapaić

Miki je s 22 godine iz momčadi izgurao Vučevića, Računicu... Igrao je fantastično, zabio dvaput u LP-u.

Tomislav Erceg

Bio je “bijela devetka”, no u Ligi prvaka zabio je samo jedan gol. Poslije se vraćao u Hajduk čak četiri puta.

Ivica Mornar

Rapaićev vršnjak, 22-godišnjak te sezone, ali igrao je odlično. Nakon sezone prodao se u njemački Eintracht.