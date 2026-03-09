Hajduk bi se morao posvetiti planovima za sljedeću sezonu, ali nema čovjeka za taj posao!

Do kraja sezone ostalo je još 11 kola, Dinamo na prvenstvenoj ljestvici bježi Hajduku deset, a Hajduk Rijeci devet bodova i matematika je poprilično jasna. Hajduk ne može gore, vrlo vjerojatno ni dolje, Dinamo je praktično osigurao naslov prvaka, a Rijeka će teško dostići ipak veliku prednost Hajduka, pogotovo što će za razliku od njih imati i Kup i europske obaveze koje će ih dodatno umarati. U takvoj situaciji jedino logično za Hajduk čini se okretanje prema novoj sezoni, no pitanje je tko će donijeti takvu odluku i tko će je uopće operativno voditi.

Pokretanje videa... 00:47 Gonzalo Garcia: Ne možemo se uspoređivati s Dinamom. Tko to radi, ljudima prodaje maglu... | Video: 24sata/pixsell

Nije zgorega ponoviti kako Hajduk u ljetnom prijelaznom roku mora uprihoditi 10 milijuna eura kako bi popunio budžet i ispoštovao sve što od njega traži Uefa u sklopu financijskog nadzora, a usput bi trebao pripremiti momčad za sljedeću sezonu. Naravno, to nikako ne znači da će olako shvaćati preostale utakmice do kraja ove sezone, ali treba naći dobar balans između osiguranja druge pozicije i davanja prilika igračima koji će biti nositelji u sljedećoj sezoni. Uostalom, kad će ako neće sada...

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ono što se nameće kao ozbiljan problem je što u klubu trenutačno ne postoji čovjek koji bi znao i trebao osmisliti dugoročnu strategiju kluba kada je u pitanju prva momčad. Član uprave za sport nije poznat, sportski direktor Goran Vučević je službeno odstupio s funkcije iako će ostati pomoći dok ne stigne njegov nasljednik, pozicija tehničkog direktora Ivana Rakitića zamišljena je nešto drugačije i pitanje je bi li se on uopće prihvatio takve obaveze, a nije nimalo prirodno ni logično da se dugoročnim planiranjem bavi trener kome su po prirodi posla kovčezi uvijek spakirani.

U Hajduku kao da nisu ništa naučili iz dalje i bliže prošlosti, iz sezone u sezonu događaju im se promjene na svim razinama, od Nadzornog odbora, preko uprave, do pozicija sportskog direktora i trenera, i baš svaki put mijenjaju kad sezona već započne. Sličan scenarij gledali smo i na početku ove sezone, kasnili su izbori za Nadzorni odbor, slijedom toga nije mogao biti potvrđen ni sportski direktor Vučević pa je trenera Garcia izabrao njegov prethodnik Francois Vitali, a kasnili su i s dovođenjem igrača i slaganjem momčadi. Ne bi bilo dobro još jednom ponoviti istu pogrešku...

Split: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nekome se možda čini da do početka nove sezone ima još dosta vremena, ali to je samo privid, klub se ne vodi od danas do sutra, prodaje i kupnje igrača dogovaraju se mjesecima, a planska promocija mladih igrača u seniorsku momčad i duže. Već bi se moralo znati što će se napraviti s igračima poput Anthonyja Kalika, Darija Melnjaka, Ismaëla Dialla kojima istječu ugovori, što s Ikerom Almenom kojem istječe posudba, što s Antom Rebićem koji je potpisao do kraja sezone, što s Franom Karačićem i Mihaelom Žaperom koji se vraćaju s posudbi, na koncu što s Markom Livajom, koji je u neprirodnoj situaciji da kao kapetan, najbolji i najskuplji igrač u svlačionici Hajduka uglavnom grije klupu.

Foto: HNK Hajduk

Već sada bi morao postojati plan prodaje, koga će Hajduk ponuditi na tržište. Niku Sigura, Rokasa Pukštasa, Šimuna Hrgovića, Luku Hodaka, Tonija Silića... ili više njih, jer ove će se godine tržište po svemu sudeći otvarati tek nakon završetka Svjetskog prvenstva, dakle u srpnju kad Hajduk već starta u europska pretkola. Sukladno tome i koga od perspektivnih juniora treba pozvati na pripreme i otvoriti mu vrata prve momčadi. Vjerujemo da je Vučević već napravio neke planove, ali on je odstupio prije mjesec dana i neće ih provoditi, a pitanje je kad će biti izabran njegov nasljednik i kakve će uopće ideje i planove imati. Posla je puno, treba donijeti puno važnih i teških odluka jer se radi o poslovima čija se vrijednost mjeri u milijunima eura i svaka pogreška mogla bi klub jako skupo stajati ili uvesti u nove probleme. Jesu li čelnici kluba uopće toga svjesni?