Obavijesti

Sport

Komentari 3
BILI KUT PLUS+

Ovo je Hajdukova stvarnost. Sada im preostaje gurati mlade da bi napunili blagajnu na ljeto

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Ovo je Hajdukova stvarnost. Sada im preostaje gurati mlade da bi napunili blagajnu na ljeto
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

HAJDUK - DINAMO 1-3 Nakon nešto više od sat vremena igre ušao je i Krovinović, dočekan velikim pljeskom podrške pravih, istinskih navijača, zbog uvreda koje je trpio po društvenim mrežama. Za zadnjih dvadesetak minuta Garcia je krenuo na sve ili ništa, ali nije pomoglo

Admiral

Dinamo je pred rasprodanim Poljudom svladao Hajduk 3-1 i praktično riješio pitanje osvajanja naslova prvaka. Šanse Hajduka nakon današnjeg poraza svedene su na teoriju, jer Dinamo u preostalih 11 kola ulazi s deset bodova prednosti i osam utakmica u Zagrebu i bližoj okolici, dok će Hajduk na gostovanja kod Vukovara, Istre, Slaven Belupa, Rijeke te kod Dinama i Lokomotive na Maksimiru. Pitanje pobjednika riješeno je u ranoj fazi utakmice koju je Dinamo otvorio s dva gola, a nakon kratke nade koju je donio Pukštas zabio je i Bakrar. Hajduk nije imao snage i moći za još jedna povratak u igru...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Priisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Hajduk - Dinamo 1-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih' za velikih +10!
DERBI NA POLJUDU

Hajduk - Dinamo 1-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih' za velikih +10!

HAJDUK - DINAMO 1-3: 'Modri' su pobjegli najvećem rivalu na 10 bodova prednosti nakon uvjerljive pobjede pred 31.010 gledatelja na Poljudu. Strijelci su bili Zajc, Vidović i Bakrar za Dinamo, a Pukštas za Hajduk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026