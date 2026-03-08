HAJDUK - DINAMO 1-3 Nakon nešto više od sat vremena igre ušao je i Krovinović, dočekan velikim pljeskom podrške pravih, istinskih navijača, zbog uvreda koje je trpio po društvenim mrežama. Za zadnjih dvadesetak minuta Garcia je krenuo na sve ili ništa, ali nije pomoglo
Ovo je Hajdukova stvarnost. Sada im preostaje gurati mlade da bi napunili blagajnu na ljeto
Dinamo je pred rasprodanim Poljudom svladao Hajduk 3-1 i praktično riješio pitanje osvajanja naslova prvaka. Šanse Hajduka nakon današnjeg poraza svedene su na teoriju, jer Dinamo u preostalih 11 kola ulazi s deset bodova prednosti i osam utakmica u Zagrebu i bližoj okolici, dok će Hajduk na gostovanja kod Vukovara, Istre, Slaven Belupa, Rijeke te kod Dinama i Lokomotive na Maksimiru. Pitanje pobjednika riješeno je u ranoj fazi utakmice koju je Dinamo otvorio s dva gola, a nakon kratke nade koju je donio Pukštas zabio je i Bakrar. Hajduk nije imao snage i moći za još jedna povratak u igru...
