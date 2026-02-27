Obavijesti

POTVRĐENO JE

Hajduk će dobiti novi kamp. Evo na kojoj lokaciji će se graditi...

Piše Jakov Drobnjak,
Hajduk će dobiti novi kamp. Evo na kojoj lokaciji će se graditi...
Novi kamp Hajduka nalazit će se u Stobreču, točnije, na mjestu golfskih terena na TTTS-u, a gradonačelnik Tomislav Šuta je potvrdio da je ta lokacija planirana za kamp

Hajduk će dobiti novi nogometni kamp. Nakon što se špekuliralo o lokaciji sada je napokon potvrđena i može se krenuti u daljnje korake. Tako će splitski klub dobiti novu i modernu infrastrukturu, a ostaje za vidjeti to će biti s Poljudom koji je dodatno nastradao u oluji. Hajduk će se u međuvremenu pripremati za HNL obaveze, a u subotu od 17.45 gostuje u Varaždinu.

Novi kamp Hajduka nalazit će se u Stobreču, točnije, na mjestu golfskih terena na TTTS-u, a gradonačelnik Tomislav Šuta je potvrdio da je ta lokacija planirana za kamp, piše Dalmatinski portal. Spominjalo se kako bi kamp mogao biti izgrađen unutar Gradskog projekta Poljud, ali je Stobreč bio izglednija opcija, koja je sad i potvrđena.

Kako se navodi, Grad Split će napraviti urbanistički projekt, a nakon toga slijedi dodjela zemljišta. Taj proces bi mogao trajati i nekoliko mjeseci. 

