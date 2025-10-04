Obavijesti

Hajduk dobio Dinamo dvaput u jednom danu i preuzeo 1. mjesto

Piše Josip Tolić,
Foto: HNK Hajduk

Hajdukovi pioniri i kadeti svladali Dinamo. Pioniri slavili 2-1, dok su kadeti bili još uvjerljiviji s 3-1. Sada su na vrhu ljestvice

U osmom kolu HNL-a za mlađe uzraste, Hajdukovi pioniri i kadeti upisali su dvostruku pobjedu protiv Dinama, potvrdivši odličnu formu i preuzeli vodeće pozicije na ljestvici.

Na domaćem terenu, pioniri Hajduka svladali su Dinamo 2-1 i time preuzeli prvo mjesto s bodom prednosti. Zagrepčani su poveli u 25. minuti preko Hrmića, no Splićani su u nastavku pokazali karakter. Vukas je u 65. minuti realizirao penal za izjednačenje, a pobjedu je donio Karabatić u 82. minuti preciznim udarcem nakon brze akcije.

Foto: HNK Hajduk

U kadetskom derbiju kola Hajduk je bio uvjerljiv i slavio 3-1. Momčad Frane Lojića dominirala je većim dijelom susreta, a golovima Matka (37’), Alujevića (57’) i Gudelja (77’) stekla je nedostižnu prednost. Dinamo je tek u sudačkoj nadoknadi preko Trupčevića uspio ublažiti poraz. Ovom pobjedom Hajdukovi kadeti izjednačili su se s Dinamom na vrhu ljestvice, obje momčadi sada imaju po 17 bodova.

