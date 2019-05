Hajduk dobiva prvog Nigerijca u povijesti, napadača Chinedua

Dugo se zavrzlama oko angažmana dvojice mladih Nigerijaca iz Neretvanca rasplitala na Poljudu, na koncu je napadač Stephen Chinedu potpisao trogodišnji ugovor, dok će njegov sunarodnjak, veznjak Uche Anoruo potražiti neku drugu destinaciju za nastavak karijere.

Podsjetimo, dvojac nadarenih Nigerijaca stigao je zimus u trećeligaša Neretvanca, tamo su ih zapazili scouti Hajduka i zbog njih u ožujku organizirali trening utakmicu. Igrama u trećeligaškoj konkurenciji obojica su privukli interes klubova iz susjedne Bosne i Hercegovine, prije svih Zrinjskoga, a pratili su ih i scouti Dinama, Osijeka i Slaven Belupa. Dobre igre 19 – godišnji napadač Chinedu okrunio je sa sedam golova pa ga je Hajduk prije dva tjedna pozvao na Poljud, a nakon što je riješena papirologija potpisan je i trogodišnji ugovor.

Chinedu je iz plemena Igbo, s područja Biafre, kao i poznati nogometaši Jay Jay Okocha, Obi Mikel, Nwankwo Kanu, Alex Iwobi, Wilfred Ndidi... i prvi Nigerijac u povijesti Hajduka. Naravno, ne i prvi Afrikanac, tu je aktualni prvotimac Hamza Barry iz Gambije, do jučer je tu bio i Ahmed Said Said iz Gane, odakle je i Jeremiah Arkorful, a na Poljudu su igrali i Mass Sarr i Anthony Tokpah iz Liberije, Jean Evrard Kouassi iz Obale Bjelokosti, Franck Ohandza iz Kameruna...

- Hrvatska je država od Boga dana. Iako je mala, puna je prilika za napredak pogotovo za mlade igrače i sportaše. Jako sam uzbuđen sto sam došao ovdje i iskusio Božji blagoslov jer sam dobio priliku pokazati što znam. Opuzen je divan grad i ljudi su ovdje dobri i dragi. Primili su nas jako dobro i učinili nam sve lakšim - rekao je Chinedu za Facebook stranicu Neretvanca prošli mjesec.