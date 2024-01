Hajduk dočekuje Rijeku, evo gdje gledati Jadranski derbi

Hajduk će u posljednjoj utakmici 20. kola HNL-a na Poljudu ugostiti Rijeku u trećem ovosezonskom Jadranskom derbiju.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetimo, Rokas Pukštas donio je pobjedu 'bilima' u prvom Jadranskom derbiju ove sezone koji se odigrao 30. srpnja na Poljudu, dok je Niko Janković zabio za pobjedu Rijeke na Rujevici 7. listopada. Obje utakmica završile su 1-0.

Leko i Jakirović više nisu u Hajduku i Rijeci

Okolnosti oko ovog derbija ipak su nešto drugačije. Na klupi splitskog kluba više nije Ivan Leko, već Mislav Karoglan. Željko Sopić je na klupi Rijeka, ali istaknimo kako je derbi u srpnju odradio Sergej Jakirović, današnji trener Dinama.

- Imaju oni iskusne igrače, tri reprezentativca Hrvatske, dobro rade s Jankovićem i Frukom, imaju Pjacu i Pašalića, potentne napadače... Ispod radara prolaze njihove dobre igre, oni su momčad s glavom i repom, dobro su vođeni. Igraju prvi i drugi na tablici - najavio je Mislav Karoglan uoči utakmice, dok je Željko Sopić rekao...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nemamo se što lagati, trebat će izdržati početni pritisak, tih 15 minuta uz podršku njihovih navijača koji su dodatna snaga Hajduka. Gledali smo njihove pripremne utakmice, ali to je jedno, a kad je utakmica na kojoj delegat uđe u onu svoju kućicu to je nešto posve drugo. Nema se tu šta puno reć', stvarno. Igraju prvi protiv drugog. I Hajduk i Rijeka će dati sve od sebe da pobijede. To je to, nema tu nekih skrivanja.

Utakmicu će suditi mladi Patrik Kolarić (28), a Hajduk je favorit prema kladionicama koji su na pobjedu Splićana stavili koeficijent 2,00. Na remi su stavile koeficijent 3,70, a na pobjedu Rijeke 3,50.

Derbi počinje u neobičnom terminu od 17.45 sati, Poljud je rasprodan i očekuje se sjajna atmosfera, a prijenos utakmice možete pratiti na programu MaxSport 1.