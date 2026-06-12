Hajduk drastično podigao cijene pretplata! Sve skuplje 30 posto

Hajduk odbrojava posljednje dane do početka priprema, a uoči okupljanja na Poljudu u ponedjeljak spliski je klub povukao potez koji sigurno neće razveseliti navijače. Momčad Gonzala Garcije već 9. srpnja čeka prva utakmica kvalifikacija za Europu pa je jasno da vremena za slaganje kadra i uigravanje nema previše, no paralelno se podešava i klupska blagajna.

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U petak su objavljene nove cijene godišnjih pretplata za sljedeću sezonu i one su značajno više nego dosad. Sve pretplate poskupjele su za 30 posto, bez iznimke na svim tribinama, što je udar koji se itekako osjeti na džepu navijača. Najjeftinije godišnje ulaznice za sjevernu i južnu tribinu sada su više za 45 eura, dok je zapad poskupio čak 90 eura u odnosu na prošlu sezonu.

Rast cijena nije zaobišao ni Premium niti VIP pakete pa će oni koji žele najbolje pozicije i dodatne pogodnosti morati još dublje posegnuti u džep. Dok se na terenu tek počinje stvarati nova momčad, na tribinama bi ovakvo poskupljenje moglo izazvati nervozu.