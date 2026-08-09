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Hajduk ide po prvu pobjedu u HNL-u: Evo kojih 11 igrača će početi protiv Istre na Poljudu

Piše Issa Kralj,
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Hajduk ide po prvu pobjedu u HNL-u: Evo kojih 11 igrača će početi protiv Istre na Poljudu
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Split: Hajduk održao trening na Poljudu uoči sutrašnje utakmice | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Trener Hajduka Gonzalo Garcia svjestan je da je njegovoj momčadi potrebna prva pobjeda u HNL-u te ne planira raditi mnogo izmjena u odnosu na europsku utakmicu protiv Žalgirisa iz Vilniusa

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Pred nogometašima Hajduka je nastavak domaćeg nogometnog prvenstva. Na splitski Poljud u goste im dolazi Istra, a 'bijeli' se nadaju nastavku pobjeda nakon što su u trećem pretkolu za Konferencijsku ligu pobijedili Žalgiris iz Vilniusa (5-2). 

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Otvaranje HNL-a za Splićane nije teklo po planu, na gostovanju kod Varaždina nisu ostvarili su poraz (1-2) pa će na krilima domaće publike tražiti prve HNL bodove ove sezone. Utakmica na Poljudu na rasporedu je večeras od 21 sat, uz prijenos na kanalu MaxSport 1. S druge strane, ni Istra nije uspješno odradila zadatak prvog kola te je poražena u drami protiv Lokomotive (2-3). 

Međutim, ohrabrujuća činjenica za Puljane bila je ta da su imali jednu od najmlađih početnih 11 u povijesti domaćeg nogometnog prvenstva. 

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Trener Hajduka Gonzalo Garcia svjestan je da je njegovoj momčadi potrebna prva pobjeda u HNL-u te ne planira raditi mnogo izmjena u odnosu na europsku utakmicu protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Kako prenosi novinar Jurica Radić s Germanijaka, na Poljud bi trebalo istrčati istih početnih 11 kao u prethodnoj utakmici. Španjolac vjeruje pobjednicima, jer ionako će u novom ogledu protiv Žalgirisa u četvrtak na Poljud imati prigodu za kombiniranje. Jedina dvojba je Alec van Hoorenbeeck koji je u Vilniusu izašao iz predostrožnosti. 

Očekivani sastav Hajduka za dvoboj protiv Istre:

Silić - Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego

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Komentari 14
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