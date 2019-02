Hajduk igra bolje i ne gubi, ali još uvijek su šesti na ljestvici...

Nakon remija s Goricom trener Hajduka Siniša Oreščanin izrazio je zadovoljstvo zadovoljan je igrom i rezultatima svoje momčadi u nastavku sezone, u četiri utakmice osvojili su osam bodova protiv izravnih konkurenata za Europu, Osijeka, Lokomotive, Rijeke i Gorice, ponešto su i smanjili zaostatak za mjestom koje vodi u Europu, a pri tom su primili samo jedan gol. No nije to sve, Hajduk je naime i dalje na istoj poziciji na kojoj je bio i jesenas, šesti su na prvenstvenoj ljestvici, s još uvijek velikim bodovnim zaostatkom za mjestom koje vodi u Europu.

U zadnjih deset godina Hajduk nikad nije bio lošije plasiran ovako kasno u sezoni, a točno prije deset sezona, konkretno u sezoni 2009/'10, nakon 22 odigrana kola bili su peti. I to momčad koju je vodio Stanko Poklepović, a u njoj igrali Danijel Subašić, Ivan Strinić, Senijad Ibričić, braća Anas i Ahmad Sharbini, Josip Skoko, Mario Maloča, Ante Vukušić, Florin Cernat...

No do kraja sezone, a igrala se te godine liga 16 klubova, u preostalih osam kola Špacin Hajduk nije izgubio nijednu utakmicu, štoviše, osvojili su i kup protiv Šibenika, te stigli do drugog mjesta, čime su bitno popravili dojam sa starta.

A što će u preostalih 14 kola do kraja sezone napraviti Oreščanin, hoće li se i njegova momčad uspjeti ''ušuljati u Europu'', pitanje je koje zanima sve navijače Hajduka. Do reprezentativne stanke čekaju ih dva na papiru lakša gostovanja u Zaprešiću i Koprivnici, a potom i domaći ogled s Rudešom, i sve osim maksimalnog bodovnog učinka ozbiljno bi kompromitiralo Oreščaninovu misiju ''ušuljavanja u Europu''.

Oreščaninova taktika s viškom igrača u veznom redu i inzistiranjem na posjedu lopte i pas igri bila je učinkovita protiv protivnika koji se žele nadigravati, protivnika poput Osijeka, Rijeke i Lokomotive, no već je Gorica, prvi protivnik koji se zatvorio na svoju polovinu terena i igrao na kontre, stvorio Hajduku ozbiljne probleme, bolje rečeno, Oreščaninovi momci nisu uspjeli uputiti nijedan ozbiljniji udarac u gol Kahline.

Za očekivati je da će se na istu taktiku odlučiti i Inter i Slaven Belupo, a pogotovo Rudeš na Poljudu. Veliko je pitanje hoće li Oreščanin ustrajati na postavi bez klasičnog centarfora te na taktici i igri koju je njegova momčad prezentirala tijekom četiri utakmice s momčadima iz gornjeg dijela ljestvice, ili će ipak nešto mijenjati...