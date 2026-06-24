Hajduk ih vodio na pripreme u Sloveniju, ali drži ih po strani

Miksa se, brusi i polira novi Hajduk na pripremama na Bledu. Već godinama ovaj slovenski raj na zemlji je ljetna baza Splićanima u pripremama za novu sezonu, a ovaj put tamo će pokušati odgonetnuti kako da nakon 16 godina konačno izbore jesen u Europi i konačno "zagorčaju" život Dinamu u HNL-u.

Pokretanje videa... VIDEO Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu | Video: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Pripreme su krenule optimistično, premda je momčad u krnjem sastavu i čeka se dolazak još osmorice igrača, kako je najavio sportski direktor Robert Graf, "bili" su lakoćom svladali makedonsku Škendiju (4-0). Marko Livaja je odmah u prvoj utakmici dao naznačiti kako bi ovo opet mogla biti njegova sezona, bio je moćan, ubojit i nezaustavljiv za protivnika. Načeo je protivnika, dva gola zabio je Michele Šego, a jedan Rokas Pukštas.

Foto: HNK Hajduk

Garciju je posebno oduševio novi veznjak, Albanac Etnik Brruti (22). Premda nitko nije očekivao da će imati veću ulogu u prvoj sezoni, očito se već nametnuo treneru i mogao bi računati na određenu minutažu.

- Brruti je jako dobar, moćan je i ima kvalitete. Mora neke stvari naučiti o našem načinu igre, ali osvojio je puno duela i snažan je, nešto što je nama nedostajalo.

Splićanima će se na pripremama u Sloveniji priključiti Belgijac Alec van Hoorenbeeck (27), novo stopersko pojačanje iz Twentea, a dodajmo i da će od 1. srpnja, ako ne pronađe novi klub, s momčadi opet trenirati i otpisani Zvonimir Šarlija. Klub se želi riješiti i Huga Guillamona i Filipa Krovinovića, koji su na pripremama, ali većinu vremena treniraju odvojeno, dok protiv Škendije nisu bili u zapisniku, što je jasan znak kako se odbrojava sitno do njihova odlaska.

Foto: HNK Hajduk

Oblaci su se maknuli i vedrije nebo osvanulo je nad Poljudom nakon što je službeno potvrđeno kako je WhiteBit, u vlasništvu kripto milijardera Volodimira Nosova, poslao sponzorsku ponudu koja bi iznosila dva milijuna eura po sezoni na sljedećih pet godina.

Ako Splićani prihvate ponudu, to bi moglo ubrzati i procese, odnosno dolazak pojačanja, te maknuti ogroman teret i pokoju kapljicu znoja s čelnika koji su mjesecima "kemijali" i razmišljali kako napuniti blagajnu i održati klub na životu. Grafu za pojačanja treba novac, a kako bi do njega došao, prvo treba nekoga prodati. No, Ukrajinci su se pojavili kao spas i prilika Hajduku da konačno rastereti budžet i uloži u momčad.