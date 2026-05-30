Hajduk ima igrača na Svjetskom prvenstvu. Sigur upao na popis

Piše HINA, Josip Tolić,
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kanadski izbornik Jesse Marsch objavio popis za SP! Među 26 igrača Niko Sigur iz Hajduka i Alphonso Davies unatoč ozljedama. Kanadski tim spreman za izazove

Kanadski izbornik Jesse Marsch je u petak objavio konačan popis igrača na koje računa za predstojeće Svjetsko prvenstvo, a među 26 igrača, nakon šireg popisa od 32 imena, je i veznjak Hajduka Niko Sigur, koji je nastupao za hrvatsku U-21 reprezentaciju (devet nastupa) prije nego što je 2024. prešao pod kanadski stijeg i u 17 nastupa zabio dva gola. Hajduk ga je oslobodio obveza u zadnjem kolu HNL-a kako bi se ranije mogao priključiti pripremama reprezentacije i to se očito pokazalo dobrim potezom.

Na popisu se našao i Promise David koji je prije manje od četiri mjeseca operirao tetivu kuka. David (24) se ozlijedio 21. veljače igrajući za Union SG u belgijskoj Pro ligi. Rečeno mu je da će oporavak trajati šest mjeseci.

- Nisam mislio da je to moguće. Neću lagati. Kad sam se morao odlučiti za operaciju... rekli su mi: 'Ne vidimo da se ljudi brzo oporavljaju od ovoga.' Nekako sam odustao - rekao je.

Zatim je dobio ohrabrujući poziv od Jesseja Marscha, glavnog izbornika Kanade.

Još jedan igrač koji je pauzirao, kapetan Alphonso Davies, ušao u popis unatoč ozljedi lijeve tetive koljena ranije ovog mjeseca dok je igrao za minhenski Bayern.

- Samo smo htjeli proći kroz proces s Alphonsom i Bayernom i osigurati da je spreman za uspjeh i da ne vršimo dodatni pritisak na njega. Alphonso je velika osobnost i veliki igrač za nas, i htjeli smo se uvjeriti da ga na sve načine pripremamo za uspjeh, da svi surađujemo u ovom procesu povratka u igru - kazao je Marsch.

Marsch je rekao da je prerano reći kada će Davies zaigrati za Kanadu, suorganizatora svjetskog prvenstva koja prvu utakmicu skupine B igra 12. lipnja protiv Bosne i Hercegovine u Torontu.

- Hoćemo li biti 100 posto spremni sa svakim igračem na popisu? Ne, nećemo. Ali osjećamo da imamo dovoljno igrača koji igraju na visokoj razini i koji su u stvarno dobroj formi... da postignemo rezultat koji nam je potreban.

Popis igrača kanadske reprezentacije za SP: 

golmani: Maxime Crepeau, Owen Goodman, Dayne St. Clair

braniči: Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies, Luc De Fougerolles, Alistair Johnston, Alfie Jones, Richie Laryea, Niko Sigur, Joel Waterman

veznjaci: Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Mathieu Choiniere, ​Stephen Eustaquio, Marcelo Flores, Ismael Kone, Liam Millar, Jonathan Osorio, Nathan Saliba, Jacob Shaffelburg

napadači: Jonathan David, Promise David, Cyle Larin, Tani Oluwaseyi

