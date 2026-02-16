Moja uloga u vođenju kluba fokusirat će se na unaprjeđenje sustava upravljanja na svim razinama i osnaživanje financijske discipline, rekao je novi član uprave, Zlatko Žuro
Hajduk ima novog člana uprave. Bavit će se financijama kluba...
Nastavljaju se promjene u Hajduku. Nakon što je dogovoreno da će sportski direktor kluba, Goran Vučević, otići iz Hajduka kada klub nađe zamjenu, sada je splitski klub objavio kako u Upravu dolazi novi čovjek, čiji će jedan od zadataka biti financije. On je dr.sc. Zlatko Žuro, a ovako je Hajduk opisao njegovo djelovanje.
Pokretanje videa...
"Odlukom Nadzornog odbora HNK Hajduk, novi član Uprave Kluba službeno postaje dr.sc. Zlatko Žuro čiji će djelokrug poslova biti financije, ljudski potencijali, pravni poslovi i korporativno upravljanje", stoji u objavi te se dodaje:
"Na mjesto člana Uprave Kluba, gospodin Žuro dolazi iz Financijske agencije s pozicije direktora Sektora financijskog i strateškog upravljanja na kojoj je gotovo 12 godina bio odgovoran za financije, strategiju, kontroling, riznicu, upravljanje rizicima i sustave kvalitete. Prethodno je gotovo 10 godina proveo u Brodosplitu, gdje je prošao razvojni put od pripravnika do direktora Sektora financija i računovodstva."
- Izuzetna mi je čast postati dijelom Hajduka. Svjestan sam što Klub znači njegovim navijačima stoga je preuzeti ulogu u njegovu vođenju za mene ogromna obveza i odgovornost. Nevjerojatna sinergija Kluba i navijača garancija je trajnog opstanka ove žive institucije, ali cilj ne može biti samo opstanak, nego je sada potrebno ispisati nove stranice sportskih uspjeha, što za Hajduk znači pobjede i trofeje. Ne želimo samo funkcionirati, želimo biti najbolji. Klub posjeduje nevjerojatan potencijal - rekao je Žuro pa dodao:
- Moja uloga u vođenju kluba fokusirat će se na unaprjeđenje sustava upravljanja na svim razinama i osnaživanje financijske discipline. Cilj mi je Hajduk podići na nivo najbolje prakse u funkcioniranju sportskih klubova, odnosno izgraditi klub koji je na svakoj razini spreman za najveće sportske uspjehe, onakve kakve naši navijači s pravom očekuju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+