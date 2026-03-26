ČEH S ISKUSTVOM

Hajduk izabrao novog šefa Akademije! Evo o kome se radi

Piše Petar Božičević,
Plišek je nogometnu karijeru gradio kroz češke i njemačke klubove, a kao trener je vodio Željezničar i Sarajevo, između ostalog. Ima iskustva i u vođenju Akademija u Slaviji iz Praga i Mladi Boleslav

Jiri Plišek je novi šef Hajdukove akademije "Luka Kaliterna", objavio je klub na službenim stranicama. Na toj poziciji naslijedit će Mišu Krstićevića s kojim se klub sporazumno rastao. 

Plišek je u Akademiju splitskog kluba stigao u ljeto 2025. kada je preuzeo funkciju tehničkog direktora. 

Tko je Plišek?

Rođen je 21. kolovoza 1972. u gradu Aš u Češkoj, a karijeru profesionalnog nogometaša gradio je nastupajući za češke i njemačke klubove do 1996. Nakon karijere je bio trener mlađih kategorija, ali i seniorskih momčadi (vodio Željezničar i Sarajevo, između ostalog) te sportski direktor nekoliko klubova. Ima iskustva i u vođenju Akademija u Mladi Boleslav i praškoj Slaviji. 

"Svojim bogatim iskustvom i znanjem već je u prvih nekoliko mjeseci rada oplemenio Hajdukovu Akademiju, a Klub mu ovim putem želi puno sreće i uspjeha u budućem radu", napisao je Hajduk, između ostalog. 

