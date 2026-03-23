Hajduk se opet oglasio oko stadiona: Ograničeni smo, a bez nas Split i Poljud nemaju smisla

U jeku žustre javne rasprave o budućnosti stadiona Poljud, koja je podijelila splitsku javnost, u ponedjeljak se novim priopćenjem oglasio i Hajduk. Splitski je klub na društvenim mrežama ponovio svoj stav: Splitu i Hajduku potreban je novi, moderni stadion koji bi gurnuo klub u nove visine.

Priopćenje Hajduka objavljujemo u cijelosti...

"Što su Split i Poljud bez Hajduka? Već 115 godina Hajduk i Split vezani su pupčanom vrpcom, koja nikada nije niti će biti prekinuta. Istinski navijači Hajduka koji desetljećima pohode Poljud, a prije i Stari plac, najbolji su svjedoci te neraskidive povezanosti.

Kada pričamo o novom modernom nogometnom stadionu, stav Hajduka i njegovih najvjernijih navijača je jasan. Hajduku je potreban novi stadion koji će Klubu, ali i gradu Splitu donijeti nove pozitivne promjene.

Utakmice Hajduka u prosjeku na Poljudu posjećuje 22 tisuće gledatelja koji su generator ekonomije i lokalnog gospodarstva. Ulice, kvartovi, trgovine, apartmani, hoteli, restorani i barovi žive punim plućima kada Hajduk igra u Splitu.

Split: Pogled na Poljud za vrijeme utakmice Hrvatska - Wales | Foto: Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U trenutnim uvjetima Klub ne može iskoristiti potpuni potencijal jer je ograničen, ponajprije infrastrukturnim resursima. Stoga je potpuno prirodno gledati u budućnost i kao glavni strateški interes Kluba postaviti infrastrukturne uvjete koji su generator stabilne budućnosti Kluba. Prvo nogometni kamp, a onda i novi moderni nogometni stadion.

Stadion koji će biti motor ekonomije i koji će dodatno ojačati Split kao destinaciju, a Hajduk kao Klub koji uvijek teži ostvarivanju najvećih sportskih ciljeva, bez obzira na recentni izostanak sportskog rezultata.

Zato se svaka rasprava o budućnosti Poljuda mora voditi primarno u interesu Hajduka i njegovih navijača. Split i Poljud bez Hajduka nemaju smisla, jer koliko god bio lijep i svima nama drag, Poljud bez ljudi nije dom."