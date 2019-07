Hajduk je izgubio od Poljaka; Brbić: Oreščanin ostaje trener

Nogometaši Hajduka su u trećoj prijateljskoj utakmici na pripremama u Sloveniji stigli do drugog poraza. Nakon Aluminija, ovaj put je bio bolji poljski Slask Wroclaw s 2-1-

Opet je Hajduk dizelaški krenuo i imao velikih problema u obrani. Poljaci su probijali kako god su htjeli i nagrada za vrlo dobru igru stigla je u 19. minuti kada su igrači Slaska prikazali uigranu akciju koju su očito vježbali na pripremama. Bio je to ubačaj iz kornera, a najviši u skoku bio je Golla.

Hajduk se nakon gola probudio i to je puno bolje izgledalo. Prijetili su preko Delića koji je iz velike blizine bio neprecizan pa i preko Gyurcsa koji je opet odigrao solidnu utakmicu i veliku opasnost predstavljao protivnicima na desnoj strani. No opet je rak cijele momčadi bila obrana. Loše reakcije i eto novog gola u 41. minuti.

Opet je Slask izveo korner i opet je Golla dočekao loptu na drugoj stativi i zabio za 2-0.

Nastavak utakmice kasnio je desetak minuta zbog strašnog pljuska koji se spustio nad Pohorje, što je očito pomoglo Splićanima koji su puno bolje zaigrali. No bilo je to puko dodavanje lopte po teškom i natopljenom travnjaku bez nekih posebnih prilika s kojim bi ugrozili poljski gol. Na prvu veću priliku čekalo se do 85. minute kada je pao i posljednji gol na utakmici. Sahiti je povukao prema naprijed i uposlio Michela Šegu koji je išao jedan na jedan i lijepo matirao suparničkog golmana.

Dvije minute nakon Šego je mogao i izjednačiti, no poljski golman ovaj put je bio siguran i utakmica je završila pobjedom Slaska.

Treba napomenuti kako su posljednjih pola sata za Hajduk odradili pojačanja Ivan Dolček i Stefan Simić.

'Bile' očekuje još utakmica protiv ukrajinske Zorye koja je na rasporedu u četvrtak u 15 sati. Nakon toga će momčad odraditi nekoliko treninga pa slijedi put za Zagreb i let za Maltu gdje 9. srpnja Hajduk igra prvo pretkolo kvalifikacija Europske lige protiv Gzire.

Utakmici je nazočio i predsjednik Hajduka Marin Brbić koji je potvrdio da Siniša Oreščanin ostaje trener unatoč tome što je pružio podršku bivšem šefu Akademije Krešimiru Gojunu koji je nedavno dobio otkaz nakon što je priznao da je sportski direktor Saša Bjelanović tražio od njega da druga momčad Hajduka pusti utakmicu Šibeniku.

- Siniša Oreščanin ostaje trener Hajduka, kako smo već komunicirali putem medija, došli smo tu u Sloveniju osobno pružiti podršku treneru, stožeru i momčadi pred predstojeće europske utakmice. Prva utakmica je vrlo blizu, momčad ide direktno iz Slovenije za Zagreb pa na Maltu i došli smo ih podržati prije početka sezone. Razumijemo trenera s ljudske strane budući da je bio dosta vezan za svog suradnika, ali te stvari ćemo riješiti unutar četiri zida - rekao je Brbić.