Hajduk je nositelj pa opet može na Maltežane, Osijek na Milan!

Osijek i Hajduk u ponedjeljak će doznati protivnike u prvoj, nadamo se ne i posljednjoj europskoj utakmici ove sezone. Svatko sa svoje strane ždrijeba ima i teške i vrlo prolazne momčadi

<p>U četvrtak je diljem Europe bio dan s najvećim brojem nogometnih utakmica u eurokupovima. Na rasporedu je bilo prvo pretkolo <strong>Europske lige</strong> s čak 43 dvoboja, a nakon njih poznati su i gotovo svi potencijalni protivnici hrvatskih klubova u idućoj fazi.</p><p>Dva meča su odgođena, onaj između estonskog <strong>Nomme Kaljua</strong> i slovenske <strong>Mure</strong>, kao i izraelskog <strong>Maccabija Haife</strong> i predstavnika BiH <strong>Željezničara</strong>. Dakako, oba zbog pojave korona virusa. I dok Uefa razmišlja hoće li se i kad oni odigrati, <strong>Osijek</strong> i <strong>Hajduk</strong> lagano gledaju prema ždrijebu koji je na rasporedu u ponedjeljak u Nyonu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hajdukov domaći dres za sezonu 2020/21.</strong></p><p>Hajduk je nositelj zbog boljeg koeficijenta i mogao bi imati vrlo jednostavan zadatak za ulazak u treće pretkolo. Tu su klubovi iz <strong>Albanije</strong> (Laci, Teuta), <strong>Sjeverne Makedonije</strong> (Renova), <strong>Bosne i Hercegovine</strong> (Borac Banja Luka), <strong>Walesa</strong> (Bala Town)... Ali nakon lanjskog ispadanja od malteške Gzire United prostora za podcjenjivanje definitivno ne smije biti. I ove godine s druge su strane Maltežani, ovaj puta <strong>Hibernians</strong> koji je u prvom kolu izbacio Vaduz iz Lihtenštajna.</p><p>Ima među nenositeljima i nekoliko "plutajućih mina" za Splićane kao što su grčki <strong>Aris</strong>, slovenska <strong>Olimpija</strong>, švedski <strong>Göteborg</strong> i <strong>Hammarby</strong>, bugarska <strong>CSKA Sofija</strong>, mađarski <strong>Honved</strong>...</p><p>Osijek će kao nenositelj morati imati puno sreće želi li se dokopati iduće faze kvalifikacija za Europsku ligu jer su s druge strane silni velikani. <strong>Milan</strong>, <strong>Tottenham</strong>, <strong>Wolfsburg</strong>, <strong>Galatasaray</strong>, <strong>Basel</strong>, <strong>Standard</strong> samo su neki od protivnika protiv kojih bi šanse za prolazak momčadi Ivice Kuleševića bile doista minimalne. A tu je i srpski <strong>Partizan</strong>.</p><p>No, pomazi li ih sreća u izvlačenju kuglica, mogli bi dobiti i sasvim prolaznog protivnika poput <strong>Žalgirisa</strong>, <strong>Zrinjskoga</strong>, <strong>The New Saintsa</strong>, <strong>Škendije</strong>... Jasnije će stvari biti dan uoči ždrijeba, kad krovna europska nogometna organizacija objavljuje podskupine sa svega nekoliko potencijalnih protivnika svakog kluba.</p><p>Utakmice su na rasporedu 17. rujna, a <strong>Rijeka</strong> i <strong>Lokomotiva</strong> čekaju u sljedećoj fazi, za koju će ždrijeb biti održan idući utorak, a igra se 24. rujna.</p><p>I Riječanima je dobra vijest bila <a href="https://www.24sata.hr/sport/bivsi-hajdukovac-se-razbudio-balic-zabio-cetvrti-gol-u-sezoni-713195" target="_blank">ispadanje Maribora</a> od sjevernoirskog Colerainea na penale jer su se kao posljednji ugurali u nositelje i tako izbjegli, osim gore navedenih potencijalnih Osijekovih protivnika, i <strong>Bešiktaš</strong>, <strong>Sporting</strong>, <strong>PSV</strong>, <strong>Viktoriju Plzen</strong>, <strong>AEK</strong>, <strong>Rostov</strong>...</p><p>Lokomotiva je, pak, nenositelj, i to na samom začelju prema koeficijentu. Veliku priliku propustila je protiv Rapida: osigurati grupnu fazu Europske lige jednom pobjedom na domaćem terenu, a sad će morati imati puno sreće želi li do senzacionalnog uspjeha.</p><h2>Europska liga, 2. pretkolo, ždrijeb</h2><p><strong>nositelji:</strong></p><p><strong>nenositelji:</strong></p>