Pandur u Veronu za tri milijuna eura! Nevistić se vraća u Rijeku

Želja i neki plan jest jednog dana braniti u jednoj od Liga petice, braniti u Ligi prvaka i, normalno, za Hrvatsku, pričao nam je Pandur prije manje od mjesec dana, a sad ide u - Ligu petice, kod Jurića u Serie A

<p>Rijeka je prekrcana sjajnim vratarima iz tri generacije. <strong>Ivor Pandur, Andrej Prskalo, David Nwolokor</strong> i <strong>Ivan Nevistić</strong>. Pa je na jednome odlučila zaraditi, dvojicu zadržati, a četvrtoga vratiti s posudbe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivor Pandur, intervju za 24sata</strong></p><p>Ivor Pandur (20) ide u Italiju, u Serie A kod <strong>Ivana Jurića!</strong> Rijeka i Verona sve su dogovorili, ostala je tek još formalnost potpisa i vrhunski mladi vratar napravit će prvi veliki transfer svoje karijere.</p><p>To znači da se Nevistić (koji je Rijeku uništio braneći za Varaždin) vraća s posudbe, a za početak na gol staje Prskalo - rutiner i najtrofejniji igrač u klupskoj povijesti.</p><p>Rijeka će za Pandura dobiti 2 milijuna eura, a iznos će se sa bonusima popeti i na 3 milijuna.</p><p>- U Italiji navijam za Juventus, a drugih stranih momčadi najdraži mi je Man United. Uzori su mi <strong>Alisson</strong> i <strong>Ter Stegen</strong>, njih gledam i upijam poteze. Želja i neki plan jest jednog dana braniti u jednoj od Liga petice, braniti u Ligi prvaka i, normalno, za Hrvatsku - pričao nam je Pandur prije manje od mjesec dana.</p><p>Ostvario je jedan san. Dečko ima 20 godina i pet mjeseci i već je - u Ligi petice.</p><p>- Hvala svima, od <strong>Marijana Jantoljaka</strong> koji je vjerovao u mene i kad ja sam nisam pa preko <strong>Velimira Radmana</strong> i trenera golmana prve momčadi <strong>Gojka Mrčele</strong> te glavnog trenera <strong>Simona Rožmana</strong>. A to da je gospodin Jantoljak vjerovao u moj vratarski talent... To mi je rekao kad sam imao 9 godina! 'Mali, ti možeš napraviti velike stvari', riječi su koje nikad u životu neću zaboraviti - kaže Ivor.</p><p>Prošlog prosinca debitirao je za prvu momčad, sad ide u Veronu.</p><p>Inače, predsjednik <strong>Damir Mišković</strong> i <b>Antonio Čolak</b> otklonili su nekoliko ponuda koje su se vrtjele oko 4 milijuna eura odštete jer to zasad nije zadovoljilo ni klub, ni igrača.</p>