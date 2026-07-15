Hajduk je otpisao još dvojicu igrača?! Nisu otputovali u Žilinu

Hajduk je u srijedu ujutro otputovao prema Žilini, gdje ga u četvrtak od 20.30 očekuje uzvrat prvog pretkola Europske lige protiv četvrte momčadi slovačkog prvenstva. Bijeli su nakon leta od Splita do Beča putovanje nastavili trosatnom vožnjom autobusom do sjevera zemlje.

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U avionu nije bilo mjesta za dvojicu igrača koji su bili na klupi u prvoj utakmici na Poljudu, u kojoj je hrvatski doprvak slavio 2-0. U pitanju su desni bek Fran Karačić (30) i veznjak Mihael Žaper (27). Nisu ozlijeđeni, piše Dalmatinski portal, nego je očito da trener Gonzalo Garcia na njih ozbiljno ne računa.

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Obojica su se vratili s posudbi prošle sezone, Karačić iz Osijeka, a Žaper iz Lokomotive. I obojica imaju još dvije godine ugovora s bijelima. Ostaje vidjeti hoće li i njih sportski direktor Robert Graf javno staviti na transfer listu kao i Filipa Krovinovića i Huga Guillamona ili će pokušati naći neko drugo rješenje.