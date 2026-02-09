Obavijesti

Hajduk je postao talac odnosa Garcije i Livaje. Legenda kluba: 'Predsjednik to ne može riješiti'

Piše Tomislav Gabelić,
Hajduk je postao talac odnosa Garcije i Livaje. Legenda kluba: 'Predsjednik to ne može riješiti'
Ljut Marko Livaja na klupi Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nije pošteno zamjeriti Garciji što radi po svom, jer na koncu konca on odgovara za igru i rezultat, niti je pošteno zamjeriti Livaji što je frustriran zbog toga što je doveden u nezavidnu situaciju iz koje ne vidi izlaz

Kad je u pitanju Hajduk već duže vremena fokus nije na onome što bi trebalo biti najvažnije - a to su igra i rezultati. Vidi se to po mnogim detaljima o kojima smo već pisali, a najbolji primjer je subotnja pobjeda nad Slaven Belupom. Od 77. minute kada je trener Gonzalo Garcia zamijenio kapetana Marka Livaju sve je palo u drugi plan - i sigurna pobjeda, i dobra igra Sigura i Hrgovića, i povratnik Pukštas, i odlična predstava i gol mladoga Brajkovića... 

