Hajduk je postao talac odnosa Garcije i Livaje. Legenda kluba: 'Predsjednik to ne može riješiti'

Kad je u pitanju Hajduk već duže vremena fokus nije na onome što bi trebalo biti najvažnije - a to su igra i rezultati. Vidi se to po mnogim detaljima o kojima smo već pisali, a najbolji primjer je subotnja pobjeda nad Slaven Belupom. Od 77. minute kada je trener Gonzalo Garcia zamijenio kapetana Marka Livaju sve je palo u drugi plan - i sigurna pobjeda, i dobra igra Sigura i Hrgovića, i povratnik Pukštas, i odlična predstava i gol mladoga Brajkovića...

