Franck Ohandza potpisao za Shenzhen, Hajduku 1,2 mil. €

Hajduk je službeno potvrdio da se razišao s Franckom Ohandzom, koji karijeru nastavlja u kineskom drugoligašu FC Shenzhen.

Frane Zolja, dakle, više nije igrač Hajduka! Nakon 68 službenih nastupa u Hajdukovom dresu, 26-godišnji napadač je s Poljuda ipak otišao u Kinu.

Za prvu momčad Hajduka debitirao je 2. srpnja 2015. godine u europskom nastupu protiv Sillamäe Kalev. U bijelom dresu upisao je ukupno 3.504 minute i pritom postigao 26 pogodaka i dodao 14 asistencija. U prosjeku je zabijao svakih 135 minuta.

U dosadašnjem dijelu sezone sada već bivši igrač Bijelih odigrao je 23 utakmice u kojima je imao učinak od 11 golova i četiri asistencije.

A da je cijeli posao pred završetkom, bilo je jasno kad je s dozvolom Hajduka Ohandza otputovao u Zagreb kako bi pokušao dovršiti transfer. Trebalo je na vrijeme u kineskom veleposlanstvu u hitnom postupku ishoditi vizu, te riješiti detalje putovanja, jer Ohandza ima kamerunsku putovnicu, a s njom i bez vize ne može sletjeti u puno zemalja i uhvatiti direktan let za Kinu.

Cijeli posao trajao je predugo, jer je Hajduk odbijao pustiti svog ponajboljeg napadača. Pristali su Splićani tek na treću ponudu Kineza, koja bi im trebala osigurati 1,2 milijuna eura odštete, što je iznenađujuće visok iznos za igrača koji bi na ljeto i onako bio slobodan. Hajduk bi na ime odštete trebao dakle dobiti 1.2 milijun eura, Ohandzi pripada 600.000 eura, ali i dvogodišnji ugovor po kome bi zarađivao 100.000 eura mjesečno.

Previše je toga bilo na kocki da bi Hajduk zadržao igrača koji je u mislima već otišao i brojao milijune, a s druge su strane sada ostali samo na Saidu i par neiskusnih mladića, barem dok se ne oporave Almeida i Futacs. A Kamerunac je bio Kopićev najjači adut, i njegova je želja bila da ga se zadrži do ljeta.

Kamo sreće da je ova ponuda stigla prije mjesec dana, Ohandza bi sigurno otišao, Branco bi na tržištu mogao pronaći adekvatnu zamjenu, a Kopić bi imao prilike uigrati momčad bez Ohandze. No Hajduk je do prošloga tjedna imao svega jednu ponudu za Ohandzu, i to ponudu koja je bila teška 300.000 eura, a ni njemu nije bila pretjerano zanimljiva.

Sad kad je sve gotovo, pitanje je je li Hajduk povukao pravi potez. Po svemu je, jer kad se emocije ostave po strani, jasno je da nisu imali izbora. S jedne strane imali su milijunsku odštetu i pokušaj osvajanja kupa bez Ohandze, a s druge prazan džep i nezadovoljnog Ohandzu u postavi, a takav im ne garantira baš ništa, a kamo li osvajanje kupa. Na koncu nije teško zaključiti da je bolje imati 1,2 milijuna eura na računu, nego nezadovoljnog Ohandzu na terenu!