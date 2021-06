Samuel Eduok produžio je ugovor s Hajdukom na još jednu godinu, do ljeta 2023. Pripremama prve momčadi Eduok se priključio sredinom tjedna, a novi ugovor potpisao je u Cavtatu, gdje Bijeli dočekuju prvu utakmicu u okviru priprema za početak nove sezone.

- Sretan sam što se ponovno vraćam u Split nakon 10 izazovnih mjeseci koji su iza mene. Želja mi je da iskoristim ovu pozitivnu energiju koja vlada u klubu i povjerenje koje mi je ukazano od strane čelnih ljudi Hajduka. Jedva čekam ponovno istrčati na teren u Hajdukovom dresu i dokazati svoju vrijednost. Želim pomoći momčadi i klubu te prije svega razveseliti ove divne navijače koji su mi davali potporu sve ovo vrijeme - kazao je Samuel nakon potpisa novog ugovora.

- Produženju ugovora sa Samuelom smo pristupili na jedan drugačiji način. Ovim putem želim se zahvaliti igraču i njegovom agentu koji su pokazali razumijevanje za trenutnu situaciju koja vlada u čitavom nogometnom svijetu i prilagodili se novim uvjetima ugovora. Na taj način su pokazali da im je stalo do kluba. Osobno vjerujem u njegove igračke kvalitete i sposobnosti i siguran sam da će nam biti veliko pojačanje za iduću sezonu - istaknuo je sportski direktor Bijelih Mindaugas Nikoličius.

U bijelom dresu 27-godišnji napadač do sada je upisao ukupno 32 službena nastupa, a pri tom je postigao 11 pogodaka uz tri asistencije. Eduok će kao i u svojoj prvoj sezoni nositi dres s brojem 11.

Podsjetimo, Eduok je doveden na traženje tadašnjeg trenera Siniše Oreščanina, a predsjednik Marin Brbić i sportski direktor Saša Bjelanović popustili su traženju trenera s kojim su odnosi bili jako zategnuti nakon što je on dao podršku prijatelju i smijenjenom šefu Akademije Krešimiru Gojunu. I onda im se dogodila Gzira, Oreščanin je dobio otkaz na dan kad je Eduok potpisao ugovor, pa su se s nigerijskim napadačem mučili Oreščaninovi nasljednici. Na koncu je poslan na posudbu u turski Konyaspor, koji je preuzeo plaćanje njegove godišnje plaće, no tamo se ozlijedio, odigrao je svega 250 minuta i zabio jedan jedini gol, i to trećeligašu Manisi u kupu.

Eduok se sada vratio a na Hajdukova leđa je pao teret Eduokovog ugovora, navodno teškog 600 - 700.000 eura. Iz izjave sportskog direktora Nikoličiusa jasno je da je postignut nekakav kompromis, no za sada se ne zna koliki, kao ni što je s izlaznom klauzulom, po kojoj je Hajduk morao platiti 300.000 eura kad Eduok bude odlazio iz kluba. Navodno je Eduok pristao da mu jednogodišnja primanja Hajduka isplati u dvije godine te tako sebi osigurao priliku da igra i dokaže se, a Hajduku da u ovim teškim vremenima ipak lakše podnese teret njegovog ugovora.

Hajduk je, podsjetimo, prodao Stanka Jurića Parmi za cca 2 milijuna eura, a blizu transfera u Italiju je i Stefan Simić, koga bi u svojim redovima želio vidjeti Sassuolo.