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Hajduk je pustio u prodaju karte za Rakow. Evo koliko koštaju

Piše Luka Tunjić,
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Hajduk je pustio u prodaju karte za Rakow. Evo koliko koštaju
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Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Najskuplja ulaznica je za "premium" tribinu Zapad, koja košta 80 eura za odrasle, a 40 eura za djecu, za koje su ulaznice duplo jeftinije

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U prodaju su puštene ulaznice za ključnu utakmicu Hajdukovog ljeta. U četvrtak, 20. kolovoza, u goste na Poljud dolazi poljski Rakow, a ulog je plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Splićani dugo nisu igrali Europu i jasno je da će im protiv Poljaka od velike pomoći biti i "12. igrač", odnosno navijači.

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Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) VIDEO
Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Pravo na kupnju ulaznice do dana utakmice imaju samo članovi kluba, dok su ulaznice za sjevernu tribinu dostupne isključivom navijačima koji su aktivni članovi. Preostale ulaznice, ako će ih uopće biti, na dan utakmice bit će puštene u slobodnu prodaju.

Najskuplja ulaznica je za "premium" tribinu Zapad, koja košta 80 eura za odrasle, a 40 eura za djecu, za koje su ulaznice duplo jeftinije. Na tribinu zapad možete ići za 55 eura, istok košta 40 eura, a karte za sjevernu i južnu tribinu koštaju po 30 eura. 

Foto: Hajduk

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DRAGANIĆ - Hajduk večeras gostuje kod Gorice u 3. kolu HNL-a, a Torcida je na putu do Zagreba na A1 pokušala izazvati incident. Dočekala ih je karlovačka policija, iz koje nam kažu da je postupanje u tijeku. Jedan čitatelj tvrdi da je policija zatvorila koridor te da je ondje bila i Armada koja je putovala u Varaždin. Drugi čitatelj tvrdi kako je vidio torcidaše da su izašli iz kombija i u trku pohrlili prema parkingu. Zbog toga je od Novigrada na Dobri do odmorišta nastala velika gužva i zastoj.

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