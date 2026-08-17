Hajduk je pustio u prodaju karte za Rakow. Evo koliko koštaju

U prodaju su puštene ulaznice za ključnu utakmicu Hajdukovog ljeta. U četvrtak, 20. kolovoza, u goste na Poljud dolazi poljski Rakow, a ulog je plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Splićani dugo nisu igrali Europu i jasno je da će im protiv Poljaka od velike pomoći biti i "12. igrač", odnosno navijači.

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Pokretanje videa... VIDEO Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Pravo na kupnju ulaznice do dana utakmice imaju samo članovi kluba, dok su ulaznice za sjevernu tribinu dostupne isključivom navijačima koji su aktivni članovi. Preostale ulaznice, ako će ih uopće biti, na dan utakmice bit će puštene u slobodnu prodaju.

Najskuplja ulaznica je za "premium" tribinu Zapad, koja košta 80 eura za odrasle, a 40 eura za djecu, za koje su ulaznice duplo jeftinije. Na tribinu zapad možete ići za 55 eura, istok košta 40 eura, a karte za sjevernu i južnu tribinu koštaju po 30 eura.