Hajduk je službeno objavio kraj suradnje s Gennarom Gattusom

Gennaro Gattuso (47) od danas više nije trener Hajduka, klub je na svojim stranicama objavio službenu vijest kako je postignut sporazumni raskid s talijanskim trenerom. Gattuso je potpisao dvogodišnji ugovor s klubom, no već je ranije objavio kako je njegova misija u Splitu završena. S obzirom na obostrano iskazanu želju za rastankom, ni Gattuso ni Hajduk neće ni tražiti ni dobiti bilo kakvu financijsku naknadu.

Gattuso je došao u Split na poziv tadašnjeg sportskog direktora Nikole Kalinića, no vrlo brzo nakon Kalinićeve smjene osjetio je da nema podršku nadređenih i bilo je samo pitanje koliko će dugo izdržati na klupi. Karte su se tako posložile da je Hajduk bio u igri za naslov sve do samog kraja, prvenstva, doslovno do zadnje utakmice u Šibeniku, pa je i Gattuso ostao do kraja iako je par kola ranije jasno dao do znanja da na kraju sezone odlazi...

Talijana su u klubu ispratili emotivnim videom u kojemu su prikazali presjek svih njegovih najboljih trenutaka u Splitu i poručili: “Mister, hvala na svemu uz najbolje želje u nastavku života i trenerskoj karijeri!” U pozadini videa stavili su melodiju viralne pjesme navijača Milana “Sarà perché ti amo”.

- Nitko ne može obećati osvajanje prvenstva. Mogu obećati da će momčad raditi vrlo predano, da će sigurno imati poštovanje prema dresu koji nose i povijesti kluba. To je ono što mogu obećati - rekao je Gattuso prvog dana kada su ga predstavili na Poljudu.

U videu su se prisjetili i konferencije za medije na kojoj je Gattusu društvo pravio Filip Krovinović (29). Nakon igračeva izlaganja Talijan je u šali poručio:

- Filipe, previše pričaš, ajde brzo i od*ebi.

Za vrijeme boravka u Splitu Gattuso je sudjelovao i u dobrotvornoj akciji “Bradata aukcija” zbog koje se i obrijao.