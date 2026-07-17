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IPAK JE POHVALIO BIJELE

Hajduk je treneru Žiline bio 'odličan ždrijeb', evo što je sad kazao: 'Milimetar ti odlučuje...'

Piše Josip Tolić,
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Hajduk je treneru Žiline bio 'odličan ždrijeb', evo što je sad kazao: 'Milimetar ti odlučuje...'
Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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ŽILINA - HAJDUK 2-1 (2-3) Pavel Stano poručio: presudila je realizacija, a Slovaci su uz navijače preokretom pokazali zube

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Rekao je da je Hajduk odličan ždrijeb za Žilinu uoči prve utakmice, no ispostavilo se da je i: neprelazan. Pavol Stano, trener Žiline, ovako je komentirao pobjedu slovačkog sastava 2-1 u uzvratu prvog pretkola Europske lige nakon kojega su "bili" prošli zbog trijumfa 2-0 u prvoj utakmici.

- Hajduk je dobra momčad, a mi smo dali sve od sebe. Hajduk ima kvalitetu i to treba poštovati. Rezultat iz prve utakmice i gol na kraju prvog poluvremena utjecao je na nas. Uspjeli smo se izdići, zabili jedan, na kraju i drugi gol. Dokazali smo da možemo igrati s dobrim protivnicima, da igramo sa željom i srcem.

Boljeg rezultata, eventualnih produžetaka i prolaska stajala ga je realizacija.

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- Na treningu pokušavamo sve da igrači nadvladaju takve situacije, ali na utakmici jedan milimetar odlučuje o svemu. Realizacija će doći s treningom i trudom igrača. U Splitu nismo igrali dobro, ali je reakcija svlačionice očito bila pozitivna. Roginić je super igrač, danas nije iskoristio prilike (iako je zabio za 1-1, op.a.), ali u drugima hoće. Bio je bolestan neko vrijeme.

Hajduk sad ide na Pafos u Europskoj ligi, a Slovaci će na poljske Katowice u Konferencijskoj.

- To je dobra momčad s jasnim kvalitetama, imamo tjedan dana za pripremu. Vjerujem da možemo pružiti dobru igru i proći dalje.

Hajduk je bodrilo oko 1500 navijača.

- Atmosfera je bila odlična. Pozitivna atmosfera punog stadiona puno nam je pomogla. Kad su igrači pali, publika nas je podigla. Nadam se da će tako biti i protiv idućeg protivnika - zaključio je Stano.

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