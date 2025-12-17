Obavijesti

VIDEO: "BUDI ČOVIK"

Hajduk krenuo u borbu protiv vršnjačkog nasilja: Poslušajte sjajnu pjesmu mlade zvijezde

Split: Hajduk i Hrvatski dragovoljac sastali se u 33. kolu HT Prve HNL | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je pokrenuo kampanju "Budi čovik" kojom se želi boriti protiv vršnjačkog nasilja. U središtu kampanje je pjesma pobjednika The Voice Kids, Marina Vrgoča, uz prekrasne slike Splita

Hajduk je predstavio novu društveno odgovornu kampanju pod nazivom „Budi čovik“, koja ima za cilj promicanje kulture uvažavanja, empatije i međusobnog poštovanja među djecom. Kampanja se fokusira na smanjenje vršnjačkog nasilja i pružanje sigurne podrške djeci, potičući ih da se osjećaju prihvaćeno i motivirano za reagiranje u situacijama nasilja. Središnji element kampanje je pjesma „Dite tvoje“, koju izvodi Marino Vrgoč, pobjednik The Voice Kids Hrvatska.

Marinka Akrap, članica Uprave HNK Hajduk, istaknula je odgovornost Kluba u društvenom angažmanu:

- Hajduk nije samo nogometni klub, već institucija koja želi potaknuti pozitivne promjene i stvarati sigurno okruženje za djecu. Kampanja ‘Budi čovik’ poziva djecu da reagiraju na nasilje, traže pomoć i brinu jedni o drugima.

Središnji element kampanje je pjesma „Dite tvoje“, koju izvodi mladi Marino Vrgoč. Pjesma, koju je napisao Domagoj Šiljeg, a glazbu potpisuje Maja Ivkošić Šiljeg, nosi poruku zajedništva i međusobnog poštovanja. Marino je istaknuo kako pjesma govori o tome da nitko ne bi trebao biti sam ili tužan, te je izrazio ponos što može sudjelovati u kampanji koja nosi pozitivan i ohrabrujući mesaj za djecu.

Prva faza kampanje uključuje kreativni natječaj za osnovne škole u Dalmaciji, gdje će učenici izraditi video uratke na temu „Budi čovik“. Natječaj se otvara 18. prosinca 2025., a svi zainteresirani mogu pronaći detalje na službenoj web stranici Kluba. Iako je primarno usmjeren na škole u Dalmaciji, natječaj je otvoren i za osnovne škole iz drugih dijelova Hrvatske.

Kampanja će trajati i u 2026. godini, s naglaskom na edukaciju, prevenciju nasilja i osnaživanje pozitivnih vrijednosti. Planira se i velika humanitarna akcija u siječnju, a završna ceremonija prve faze održat će se 25. veljače 2026. godine, povodom Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, kada će biti organizirana svečana dodjela nagrada za najbolje sudionike natječaja.

