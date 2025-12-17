Hajduk krenuo u borbu protiv vršnjačkog nasilja: Poslušajte sjajnu pjesmu mlade zvijezde

Hajduk je predstavio novu društveno odgovornu kampanju pod nazivom „Budi čovik“, koja ima za cilj promicanje kulture uvažavanja, empatije i međusobnog poštovanja među djecom. Kampanja se fokusira na smanjenje vršnjačkog nasilja i pružanje sigurne podrške djeci, potičući ih da se osjećaju prihvaćeno i motivirano za reagiranje u situacijama nasilja. Središnji element kampanje je pjesma „Dite tvoje“, koju izvodi Marino Vrgoč, pobjednik The Voice Kids Hrvatska.

Marinka Akrap, članica Uprave HNK Hajduk, istaknula je odgovornost Kluba u društvenom angažmanu:

- Hajduk nije samo nogometni klub, već institucija koja želi potaknuti pozitivne promjene i stvarati sigurno okruženje za djecu. Kampanja ‘Budi čovik’ poziva djecu da reagiraju na nasilje, traže pomoć i brinu jedni o drugima.

Središnji element kampanje je pjesma „Dite tvoje“, koju izvodi mladi Marino Vrgoč. Pjesma, koju je napisao Domagoj Šiljeg, a glazbu potpisuje Maja Ivkošić Šiljeg, nosi poruku zajedništva i međusobnog poštovanja. Marino je istaknuo kako pjesma govori o tome da nitko ne bi trebao biti sam ili tužan, te je izrazio ponos što može sudjelovati u kampanji koja nosi pozitivan i ohrabrujući mesaj za djecu.

Prva faza kampanje uključuje kreativni natječaj za osnovne škole u Dalmaciji, gdje će učenici izraditi video uratke na temu „Budi čovik“. Natječaj se otvara 18. prosinca 2025., a svi zainteresirani mogu pronaći detalje na službenoj web stranici Kluba. Iako je primarno usmjeren na škole u Dalmaciji, natječaj je otvoren i za osnovne škole iz drugih dijelova Hrvatske.

Kampanja će trajati i u 2026. godini, s naglaskom na edukaciju, prevenciju nasilja i osnaživanje pozitivnih vrijednosti. Planira se i velika humanitarna akcija u siječnju, a završna ceremonija prve faze održat će se 25. veljače 2026. godine, povodom Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, kada će biti organizirana svečana dodjela nagrada za najbolje sudionike natječaja.