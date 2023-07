Hajduk kvari planove Dinamu: Želi dovesti dijamanta Lokosa?

Lukas Kačavenda, Matija Frigan, Žan Vipotnik i Luka Stojković bili su najveće želje Dinama za novu sezonu. Prvi im je preskup, drugi vjerojatno odlazi u SAD, a trećeg je kupio francuski drugoligaš Bordeaux. A posljednji? Kako tvrde Talijani, njega bi mogao preoteti Hajduk!

Kako piše talijanski novinar Lorenzo Lapore, Hajduk pregovara s Lokomotivom oko transfera talentiranog Luke Stojkovića (19). Na Transfermarktu vrijedi 1,5 milijuna eura i jedan je od igrača na kojem Lokosi planiraju obilato zaraditi pa će gotovo sigurno tražiti barem duplo više. Splićani su navodno ponudili 2,5 milijuna eura i pregovori su u tijeku,

Pitanje je koliko ima istine u ovoj priči i bi li Hajduk zaista pristao srušiti klupski rekord zbog 19-godišnjaka koji je iznimno talentiran, ali kojeg još treba brusiti. Prije 14 godina su za Anasa Sharbinija isplatili Rijeci dva milijuna eura, što je do danas najveći ulazni transfer u povijesti kluba.

Stojković je prodorno i eksplozivno krilo, još jedan od izdanaka sjajne Lokomotivine škole. Prošle sezone je u 30 utakmica zabio pet golova i šest puta asistirao. Hajduk bi mu bio iskorak u karijeri prije odlaska u inozemstvo, prilika da se bori za trofeje i okusi iskustvo igranja u Europi. Na Euru U-21 pokazao je da se u njemu krije veliki potencijal pa je sigurno još malo dobio na cijeni pa je pitanje može li Hajduk parirati onome što traže Lokosi.

Splićanima fali krilni napadač koji ima moć ponavljanja, posjeduje sjajne tehničke vještine i uz to ima i sjajan udarac. To bi sve dobili u Stojkoviću, savršeno bi se uklopio i u koncepciju Ivana Leke, no to je u ovome trenutku nerealno. Nemoguća misija za Hajduk koji si ovakav iznos za jednog igrača jednostavno ne može priuštiti.