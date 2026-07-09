Hajduk lovi europsku jesen nakon 16 godina! Evo s kojim sastavom Garcia napada Žilinu

Iako je Svjetsko prvenstvo još u tijeku, momčad Hajduka danas od 20 sati na Poljudu (HDTV) kreće u novu europsku avanturu. Suparnik u prvom pretkolu Europske lige im je stari znanac, slovačka Žilina, koja ih je izbacila u trećem pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu u ljeto 2009. godine, a na Poljudu vjeruju da će ovoga puta oni biti bolja momčad i proći u sljedeće kolo kvalifikacija, u kojem ih čeka ciparski Pafos. Poraženi se, pak, spušta u drugo pretkolo Konferencijske lige, gdje će igrati protiv Katowica.